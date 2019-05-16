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Жизнь

Более половины опрошенных россиян оказались без сбережений

65% опрошенных российских семей не имеют никаких сбережений, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса лаборатории «Левада-центра» Levada Lab.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

Как выяснили социологи, доля семей, не имеющих возможности сберегать, практически не меняется с 2012 года.

«Эта цифра остается более-менее стабильной с 2012 года. В 2008—2011 годах мы фиксировали показатели, характерные для экономического кризиса: доля сберегателей была существенно ниже», — отметил социолог Левада-центра Степан Гончаров.

Основная причина, по которой россияне не могут формировать сбережения, — низкий уровень доходов, считают эксперты.

Опрос проводили 18−23 апреля в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ, пишет polit.ru. Социологическая оценка опирается на данные регулярных опросов по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом от 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее стало известно о том, что средней российской семье из трех человек для нормального уровня жизни требуется 78 тыс. рублей в месяц.

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