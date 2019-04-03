Более половины российских семей не смогут справиться с неожиданными тратами

Российской семье требуется доход минимум в 58,5 тыс. рублей, чтобы «свести концы с концами», сообщает РБК , ссылаясь на данные Росстата.

79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами— на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.

Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.

У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество — день рождения, Новый год.

11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств, пишет znak.com.

Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.

В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств.