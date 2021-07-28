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Более половины сотрудников и преподавателей Алтайского филиала РАНХиГС вакцинировано

Постановление главного санитарного врача Алтайского края о вакцинации против COVID-19 вступило в силу 27 июля 2021 года. К отдельным группам граждан, подлежащим иммунизации по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции, относятся и работники сферы образования.

Вакцинация.
Вакцинация.
Фото из архива Алтайского филиала РАНХиГС.

В Алтайском филиале РАНХиГС продолжается вакцинация сотрудников и преподавателей. Первый компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») был поставлен всем желающим 6 июля. Всего с начала вакцинации поставили оба компонента более 55% сотрудников и научно-преподавательского состава Алтайского филиала РАНХиГС.

Вакцинация.
Вакцинация.
Фото из архива Алтайского филиала РАНХиГС.

Вакцинацию проводили медицинские работники КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» в медицинском кабинете Академии.

Медработники опрашивали людей о недомоганиях, возникших после первой прививки, а не привитых — о заболеваниях, препятствующих вакцинации. Перед процедурой у всех был измерен уровень кислорода в крови и температура тела. Людям дали рекомендации, как вести себя после прививки, что нельзя употреблять в пищу.

Вакцинация.
Вакцинация.
Фото из архива Алтайского филиала РАНХиГС.

Повторно привитым выдали сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации. Информация о получении прививки от коронавируса также будет отображаться в личном кабинете на портале «Госуслуги».

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