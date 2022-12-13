13 декабря
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Жизнь

Более полумиллиарда рублей получит Алтайский край по нацпроекту «Культура»

Алтайский край в 2023 году получит по нацпроекту «Культура» более 500 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры региона Елену Безрукову.

Творческий коллектив "Околица". Дом культуры.
Творческий коллектив "Околица". Дом культуры.
Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры

В этом году сумма финансирования составляла более 300 млн рублей, а в 2023 году увеличится на 200 млн рублей.

По словам Елены Безруковой, одним из крупных объектов стали детская школа искусств в городе Камень-на-Оби и Косихинский Дом культуры, введенные в строй по нацпроекту «Культура» в 2022 году.

До конца года по нацпроекту «Культура» планируют открыть Дом культуры в райцентре Солонешное и детскую школу искусств в райцентре Волчиха.

Дом культуры в селе Покровка
Дом культуры в селе Покровка
Дмитрий Лямзин

В 2022 году также стали оснащать музеи. Алтайский край получил средства на Заринский мемориал и на Бийский краеведческий музей. А в следующем году финансирование получат музеи Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода и музей Шукшина в селе Сростки.

По словам министра, уже определены учреждения, которые получат федеральные средства по нацпроекту в 2023 году.

Кроме этого, в 2023 году регион впервые приобретет автоклубы. Это специальные трансформируемые автомобили, которые могут превращаться в передвижные сцены со звуковым и другим оборудованием.

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