Более полумиллиарда рублей получит Алтайский край по нацпроекту «Культура»

В этом году сумма финансирования составляла более 300 млн рублей, а в 2023 году увеличится на 200 млн рублей.
По словам Елены Безруковой, одним из крупных объектов стали детская школа искусств в городе Камень-на-Оби и Косихинский Дом культуры, введенные в строй по нацпроекту «Культура» в 2022 году.
До конца года по нацпроекту «Культура» планируют открыть Дом культуры в райцентре Солонешное и детскую школу искусств в райцентре Волчиха.
В 2022 году также стали оснащать музеи. Алтайский край получил средства на Заринский мемориал и на Бийский краеведческий музей. А в следующем году финансирование получат музеи Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода и музей Шукшина в селе Сростки.
По словам министра, уже определены учреждения, которые получат федеральные средства по нацпроекту в 2023 году.
Кроме этого, в 2023 году регион впервые приобретет автоклубы. Это специальные трансформируемые автомобили, которые могут превращаться в передвижные сцены со звуковым и другим оборудованием.
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