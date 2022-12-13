Более полумиллиарда рублей получит Алтайский край по нацпроекту «Культура»

Алтайский край в 2023 году получит по нацпроекту «Культура» более 500 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры региона Елену Безрукову.

В этом году сумма финансирования составляла более 300 млн рублей, а в 2023 году увеличится на 200 млн рублей.

По словам Елены Безруковой, одним из крупных объектов стали детская школа искусств в городе Камень-на-Оби и Косихинский Дом культуры, введенные в строй по нацпроекту «Культура» в 2022 году.

До конца года по нацпроекту «Культура» планируют открыть Дом культуры в райцентре Солонешное и детскую школу искусств в райцентре Волчиха.

Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин

В 2022 году также стали оснащать музеи. Алтайский край получил средства на Заринский мемориал и на Бийский краеведческий музей. А в следующем году финансирование получат музеи Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода и музей Шукшина в селе Сростки.

По словам министра, уже определены учреждения, которые получат федеральные средства по нацпроекту в 2023 году.

Кроме этого, в 2023 году регион впервые приобретет автоклубы. Это специальные трансформируемые автомобили, которые могут превращаться в передвижные сцены со звуковым и другим оборудованием.