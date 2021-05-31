Более полувека в строю. Шинный завод «Нортек» отметил 65-летний юбилей и поздравил всех с Днем химиков

Шинный завод «Нортек», отметил свой 65-летний юбилей. Круглая дата совпала с еще одним важным событием — Днем работника химической промышленности. С Днем рождения и профессиональным праздником «Нортек» поздравили представители региональных и городских властей, руководство предприятия и, конечно же, работники. В честь юбилея особо отличившимся сотрудникам и передовикам производства вручили награды от администрации края, Барнаула и завода. Не обошлось без внушительных денежных премий — были подведены итоги конкурса «Лучший по профессии». Подробности — в материале altapress.ru.

Крепкий орешек

Завод «Нортек» известен не только в России и Алтайском крае. Его продукцию знают и ценят во всем мире. Среди крупных партнеров — компании из Америки, Индии, Кубы, Африки и т. д.

Качество и доступность шин говорят сами за себя. В них «обуты» тысячи машин, которые колесят по дорогам почти всех континентов.

«Завод поставляет продукцию в 36 стран мира. Мы стали стратегическим предприятием для страны и края. У нас работает 3,5 тыс. человек, за которых мы несем ответственность. Благодаря работникам мы производим качественную продукцию с колоссальным спросом», — рассказал управляющий директор компании «Нортек» Владимир Яковлев.

Владимир Яковлев , управляющий директор компании Нортек. Анна Зайкова

Более полувека завод стойко справляется со всеми перипетиями. Его не сломил ни развал Советского союза, ни экономические потрясения, ни пандемия. Далеко не все отечественные предприятия устояли перед вызовами.

«Мы рады, что смогли дать заводу вторую жизнь. Мы четко видим свои цели и пути развития, и счастливы, что нам — шинникам, работникам химической отрасли — удалось сохранить достижения предприятия и приумножить их», — подчеркнул руководитель «Нортека».

Сейчас заводу — 65 лет, и он уверенно смотрит в будущее. «Нортек» уже давно стал брендом Алтайского края и остается локомотивом на рынке производства шин. Он развивает экономику края и Барнаула, формирует рабочие места, обеспечивает социальные гарантии сотрудникам.

«Сегодня завод входит в пятерку крупнейших предприятий Алтайского края. Он наполняет бюджеты города и региона. Я бы хотел пожелать „Нортеку“ увеличения объемов производства. У завода уже есть масса интересных проектов и постоянно ведется техническое перевооружение. Не так давно была запущена новая линия производства протекторов нового поколения. Предприятие не стоит на месте, поэтому я уверен, что у него блестящие перспективы», — отметил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

Министр поздравил «Нортек» с круглой датой от имени министерства, правительства Алтайского края и губернатора Виктора Томенко.

Вячеслав Химочка , министр промышленности и энергетики Алтайского края. Анна Зайкова

«Нортек» ломает стереотипы

Начиная с 90-х годов, престиж рабочей профессии в России пошатнулся. С тех пор молодежь неохотно идет на завод. Многие предприятия испытывают кадровый голод.

«Нортек» тоже нуждается в специалистах. Сейчас ему требуются около 200 новых кадров. И заводу есть, что предложить.

«Мы ломаем стереотипы. Сейчас работать на заводе стало престижно и интересно. И мы делаем все, чтобы так было всегда. „Нортек“ обеспечивает своим работникам хорошие условия труда на новейшем оборудовании, обучение, зарплаты выше средних по региону и карьерный рост. Быть рабочим теперь перспективно. Именно поэтому сотрудники „Нортека“ уверены в своем будущем», — рассказал Владимир Яковлев.

Шинный завод «Нортек» отметил 65-летний юбилей и поздравил всех с Днем химиков. Анна Зайкова

Слова руководителя подтверждают и сами работники. В зале, где заводчане праздновали юбилей «Нортека», собралось более 250 человек. В честь знаменательной даты сотрудники и сотрудницы сменили рабочую форму на строгие пиджаки и праздничные наряды.

Любовь Балабаева уже 10 лет работает на заводе. Сейчас она занимает должность инженера по охране труда. Она уверена, ей повезло влиться в команду лучших.

«Нортек» — это крупное градообразующее предприятие. Здесь есть все условия, чтобы реализовать себя. Например, как я, начать работу с «маленького» инженера и вырасти до руководителя. А главное, каждый может внести свой вклад в развитие завода — предложить, а потом и внедрить нечто новое и интересное", — рассказала она.

Шинный завод «Нортек» отметил 65-летний юбилей и поздравил всех с Днем химиков. Анна Зайкова

Люди — главная ценность

В свой День рождения «Нортек» собрал самых достойных, заслуженных и ценных сотрудников, признанных мастеров своего дела. Тех, на ком стоит гигант химической промышленности.

В их число влиться не сложно. Об этом с полной уверенностью рассказала Яна Досова. Она работает на заводе 11 лет. Она начинала с должности менеджера, а сейчас трудится в финансовом отделе, продолжая расти по карьерной лестнице. Ее старания были отмечены Благодарственным письмом от администрации Ленинского района.

Яна Досова , сотрудник финансового отдела. Анна Зайкова

«В „Нортеке“ нет семейного подряда. Любой сотрудник может проявить себя и добиться больших высот. Было бы желание. А все условия предприятие берет на себя: организацию хороших условий труда, обновление парка оборудования, высокую и стабильную зарплату, полный соцпакет. Всего и не перечислишь. Поэтому к нам и потянулась молодежь», — отметила Яна.

Александр Преснухин работает в «Нортеке» всего семь месяцев. Он уверен, работа на заводе для молодого выпускника — это выбор настоящего мужчины.

«На шинный завод меня позвали друзья. А я как раз искал серьезную, стабильную работу. Когда берешь ипотеку, об этом приходится думать в первую очередь. Порадовало, что руководство прислушиваются к нашим запросам, будь то новые инструменты или более удобный график. Но самое главное, здесь я уверен за свое будущее. Сейчас этим могут похвастаться далеко не все, — заметил Александр.

Александр Преснухин. Анна Зайкова

Боевые единицы шинного завода

На торжестве не раз подчеркивали, что каждый работник «Нортек» — ценная и очень важная боевая единица.

«Дорогие коллеги, благодаря вам мы занимаем лидирующее место на рынке. Мы работали и продолжаем работать, несмотря на внешние факторы. Мы не оглядываемся назад. Наш труд и старания знают и ценят не только в России, но и за рубежом. И это отличный результат», — подчеркнул директор по развитию завода «Нортек» Сергей Баркалов.

Сергей Баркалов , директор по развитию завода Нортек. Анна Зайкова

Награждение работников стало центральным событием торжественной части празднования Дня рождения «Нортека». Под громкие аплодисменты на сцену приглашали особо отличившихся сотрудников и передовиков производства.

Сварщики, фрезеровщики, клейщики, электромонтеры, бухгалтеры, инженеры, резчики и т. д. — каждый был удостоен своей награды. В числе наиболее значимых: Медали «За заслуги в труде» и Почетные грамоты от правительства Алтайского края, Благодарности от губернатора, министерства промышленности и энергетики и другие.

Шинный завод «Нортек» отметил 65-летний юбилей и поздравил всех с Днем химиков. Анна Зайкова Шинный завод «Нортек» отметил 65-летний юбилей и поздравил всех с Днем химиков. Анна Зайкова Шинный завод «Нортек» отметил 65-летний юбилей и поздравил всех с Днем химиков. Анна Зайкова Шинный завод «Нортек» отметил 65-летний юбилей и поздравил всех с Днем химиков. Анна Зайкова

Среди награжденных — Елена Голикова, клейщица авиационных камер. На ней лежит колоссальная ответственность. От ее труда зависит безопасность авиаперелетов.

«Я работаю на предприятии уже 25 лет. Сменила несколько профессий, побывала в декрете. Понимая, что у меня маленькие дети, перешла в цех клейки. Здесь был удобный график и интересная работа. Я успевала отработать смену и провести время с детьми. Это я к тому, что каждый может найти здесь свое место, даже молодые мамы», — поделилась с нами Елена.

Елена Голикова , клейщица авиационных камер. Анна Зайкова

«Я работаю на заводе много лет. Сначала отслужил в погранвойсках, после дембеля устроился в трамвайное депо, а когда оно закрылось, пришел на завод. Ни знаний, ни опыта не было. Но я решил попробовать и вот уже 15 лет «пробую». Рад, что мой труд резчика заметили и вручили награду. А по-другому и быть не могло, ведь завод всегда отмечает тех, кто добросовестно трудится», — с улыбкой рассказал Сергей Караваев.

Награждение Сергея Караваева ( справа). Анна Зайкова

Как и полагается на десерт руководство оставил самое «сладкое» — подведение итогов заводского конкурса «Лучший по профессии». За каждую номинацию каждого сотрудника коллектива-призера наградили премией в 100 и 50 тыс. рублей.

«Каждый сам выбирает, где ему и кем работать. Я пришел на завод «Нортек» 14 лет назад и до сих пор работаю здесь. Это ведь о многом говорит. Да и вот такие премии, думаю, тоже. Здесь ценят тех, кто готов трудиться. И это видно невооруженным взглядом», — отметил машинист каландра Евгений Пачковский. Вместе со своим коллективом из подготовительного цеха он занял первое место, а это значит, что смог доказать, что стал в «Нортеке» лучшим по профессии.

Награждение Евгения Пачковского ( справа). Анна Зайкова

Факты о заводе «Нортек»