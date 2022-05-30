Более 300 работников сократит Барнаульский патронный завод

На фоне антироссийских санкций Барнаульский патронный завод (входит в холдинг «Барнаульский станкостроительный завод» (БСЗ)) уволит более 300 работников, узнал « Толк ».

Замруководителя БСЗ Антон Степанов заявил, что все работники будут сокращены в полном соответствии с законом. Их уведомят об этом за два месяца и выплатят всех положенных средства.

Предприятие также ведет переговоры со всеми крупными заводами города и края с тем, чтобы трудоустроить своих сотрудников.

Глава краевого управления по труду Надежда Капура на вопрос, поступала ли информация о сокращениях на БСЗ в ведомство, ответила, что все данные «содержатся на сайте».

На сайте только размещена новость от 27 мая, в которой говорится, что в регионе «объемы запланированных сокращений (порядка 800 человек) носят преимущественно организационно-штатный характер и не превышают 50%", сообщает издание.

Ранее власти отчитались, что уровень безработицы в Алтайском крае снизился до 1,1%.