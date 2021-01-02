Более 500 россиян стали миллионерами за один день

«Всего в новогоднем 1369-м тираже „Русского лото“ разыгрывалось более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно одна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», — рассказали изданию в пресс-службе «Столото».

Известно, что еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.

Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов, а всего разыграли 2,235 миллиарда рублей, так как джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.

В предыдущем новогоднем розыгрыше «Русского лото» выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.