Более 28 000 семей Мангистауской области получили помощь из Фонда Президента

Узнать другие интересные новости Казахстана вы можете на информационном портале baq.kz.
Обсуждение предвыборной программы
Байбек встретился с активистами различных общественных организаций, журналистами и участниками внутрипартийных праймериз в данном регионе. Основной темой встречи стало обсуждение предвыборной программы данной партии.
В рамках общественного проекта «государство, прислушивающееся к голосу своего народа» в регионе собрано более 770 предложений, из которых 411 внесены в проект данной программы.
Посещение компании «КазАзот»
Отдельно следует отметить посещение «КазАзот» — единственной в Казахстане компании, занятой изготовлением минеральных удобрений. Запланирована модернизация данного производства. Это позволит достигнуть таких целей:
- дополнительно создать много новых мест для рабочих;
- увеличить объемы производства аммиака до 400 000 т. в год.
Отдельную благодарность сотрудники завода получили за то, что в период пандемии бесплатно осуществляли заправку кислородных баллонов для диагностических и лечебных учреждений всего региона в рамках инициированной Президентом благотворительной акции «БизБиргемиз».
Данный визит на производство был предусмотрен на основании поручения Президента Касым-Жомарта Токаева. Активное развитие данной отрасли позволит республике активно развивать сферу сельскохозяйственного производства. Это необходимо для увеличения валовой продукции и создания новых рабочих мест во всех регионах Казахстана.
Помощь малообеспеченным семьям
Байбек ознакомился с исполнением еще одного поручения Президента, лидера партии Н. Назарбаева по оказанию срочной финансовой поддержки малообеспеченным семьям, проживающим в данном регионе. Следует отметить, что в рамках пятого этапа развития данной программы финансовую поддержку получили 6 тысяч малообеспеченных семей в Актау. Всего в течение года подобная помощь выделена более 28 000 семей в Мангистауской области.
Новости партий