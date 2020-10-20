Более 28 000 семей Мангистауской области получили помощь из Фонда Президента

В рамках запланированного визита в регионы заместитель председателя партии «Нур Отан» Бауржан Байбек посетил Актау. Первым пунктом рабочей поездки стал новый онкологический лечебный центр, строительство которого данная партия контролировала с середины июля прошлого года. Открытие лечебного учреждения призвано повысить скорость и эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний. По словам местного руководства, строительство объекта завершено. Теперь осталось доставить и установить необходимое оборудование.

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Обсуждение предвыборной программы

Байбек встретился с активистами различных общественных организаций, журналистами и участниками внутрипартийных праймериз в данном регионе. Основной темой встречи стало обсуждение предвыборной программы данной партии.

В рамках общественного проекта «государство, прислушивающееся к голосу своего народа» в регионе собрано более 770 предложений, из которых 411 внесены в проект данной программы.

Посещение компании «КазАзот»

Отдельно следует отметить посещение «КазАзот» — единственной в Казахстане компании, занятой изготовлением минеральных удобрений. Запланирована модернизация данного производства. Это позволит достигнуть таких целей:

дополнительно создать много новых мест для рабочих;

увеличить объемы производства аммиака до 400 000 т. в год.

Отдельную благодарность сотрудники завода получили за то, что в период пандемии бесплатно осуществляли заправку кислородных баллонов для диагностических и лечебных учреждений всего региона в рамках инициированной Президентом благотворительной акции «БизБиргемиз».

Данный визит на производство был предусмотрен на основании поручения Президента Касым-Жомарта Токаева. Активное развитие данной отрасли позволит республике активно развивать сферу сельскохозяйственного производства. Это необходимо для увеличения валовой продукции и создания новых рабочих мест во всех регионах Казахстана.

Помощь малообеспеченным семьям

Байбек ознакомился с исполнением еще одного поручения Президента, лидера партии Н. Назарбаева по оказанию срочной финансовой поддержки малообеспеченным семьям, проживающим в данном регионе. Следует отметить, что в рамках пятого этапа развития данной программы финансовую поддержку получили 6 тысяч малообеспеченных семей в Актау. Всего в течение года подобная помощь выделена более 28 000 семей в Мангистауской области.

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