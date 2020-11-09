Более 230 случаев заболевания коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

В тяжелом состоянии в больницах находится 641 человек, из них 182 на аппаратах ИВЛ.
Всего на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 533 человека и 2 376 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Три человека находятся там по другим обстоятельствам.
В резерве еще 662 койки.
Общее число заболевших в крае составляет 21 265 человек, всего выздоровели 17 834 (+172) человека.
За весь период умерло 884 (+13 за последние сутки) человека.
Новые случаи
- Барнаул — 80,
- Бийск — 15,
- Рубцовск — 11,
- Заринск,
- Новоалтайск — по 10 заболевших,
- Славгород — 9,
- Алейск — 8,
- Белокуриха, Благовещенский, Краснощековский, Первомайский районы — по 5 заболевших,
- Завьяловский, Калманский, Ключевской, Косихинский, Поспелихинский, Троицкий районы — по 4 заболевших,
- Алтайский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Солонешинский районы — по 3 заболевших,
- Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Тальменский, Тюменцевский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский- по 2 заболевших,
- Бурлинский, Каменский, Новичихинский, Суетский районы — по 1 заболевшему.