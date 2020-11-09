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Жизнь

Более 230 случаев заболевания коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

231 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки, сообщили 9 ноября в оперативном штабе.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

В тяжелом состоянии в больницах находится 641 человек, из них 182 на аппаратах ИВЛ.

Всего на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 533 человека и 2 376 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Три человека находятся там по другим обстоятельствам.

В резерве еще 662 койки.

Общее число заболевших в крае составляет 21 265 человек, всего выздоровели 17 834 (+172) человека.

За весь период умерло 884 (+13 за последние сутки) человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 80,
  • Бийск — 15,
  • Рубцовск — 11,
  • Заринск,
  • Новоалтайск — по 10 заболевших,
  • Славгород — 9,
  • Алейск — 8,
  • Белокуриха, Благовещенский, Краснощековский, Первомайский районы — по 5 заболевших,
  • Завьяловский, Калманский, Ключевской, Косихинский, Поспелихинский, Троицкий районы — по 4 заболевших,
  • Алтайский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Солонешинский районы — по 3 заболевших,
  • Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Тальменский, Тюменцевский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский- по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Каменский, Новичихинский, Суетский районы — по 1 заболевшему.
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