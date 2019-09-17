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Жизнь

Более сотни домов в Бийске оставили без горячей воды

С 17 сентября у части жителей Бийска не будет горячей воды, рассказали в пресс-службе мэрии наукограда. Отключения связаны с испытанием теплосетей.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Временно без воды будут жители микрорайонов Зелёный клин, Северо-Западный, Табачной фабрики, 23-й микрорайон, Центра, Старого центра, района вокзала от школы № 8 до педуниверситета.

Включить горячую воду обещают в 12:00 22 сентября.

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