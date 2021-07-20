Более сотни новых случаев COVID-19 подтвердилось в одном только Барнауле за день

За сутки в Алтайском крае зафиксировали 269 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 73 пациента, умерло 20 человек. Во всех случаях причиной смерти стал COVID-19, сообщил 20 июля оперштаб.

За день количество тяжелобольных пациентов выросло на 19 человек: в реанимациях находятся 711 пациентов, 201 из них на ИВЛ.

В резерве 732 коечных места.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае заболело коронавирусом 59 091 человек, выздоровели всего 48 046 пациентов, умерло 3 731 человек.

Новые случаи