Более сотни новых случаев COVID-19 подтвердилось в одном только Барнауле за день

За день количество тяжелобольных пациентов выросло на 19 человек: в реанимациях находятся 711 пациентов, 201 из них на ИВЛ.
В резерве 732 коечных места.
Всего с начала пандемии в Алтайском крае заболело коронавирусом 59 091 человек, выздоровели всего 48 046 пациентов, умерло 3 731 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 104,
- Бийск — 26,
- Рубцовск — 15,
- Новоалтайск — 12,
- Заринск — 10,
- Усть-Калманский район — 9,
- Тальменский, Тогульский, Шелаболихинский районы — по 7 заболевших,
- Локтевский, Топчихинский, Усть-Пристанский районы — по 6 заболевших,
- Камень-на-Оби, Благовещенский, Косихинский, Крутихинский, Кытмановский, Табунский районы — по 5 заболевших,
- Алейский, Залесовский районы — по 4 заболевших,
- Тюменцевский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Заринский, Кулундинский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.