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Жизнь

Более сотни новых случаев COVID-19 подтвердилось в одном только Барнауле за день

За сутки в Алтайском крае зафиксировали 269 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 73 пациента, умерло 20 человек. Во всех случаях причиной смерти стал COVID-19, сообщил 20 июля оперштаб.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

За день количество тяжелобольных пациентов выросло на 19 человек: в реанимациях находятся 711 пациентов, 201 из них на ИВЛ.

В резерве 732 коечных места.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае заболело коронавирусом 59 091 человек, выздоровели всего 48 046 пациентов, умерло 3 731 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 104,
  • Бийск — 26,
  • Рубцовск — 15,
  • Новоалтайск — 12,
  • Заринск — 10,
  • Усть-Калманский район — 9,
  • Тальменский, Тогульский, Шелаболихинский районы — по 7 заболевших,
  • Локтевский, Топчихинский, Усть-Пристанский районы — по 6 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Благовещенский, Косихинский, Крутихинский, Кытмановский, Табунский районы — по 5 заболевших,
  • Алейский, Залесовский районы — по 4 заболевших,
  • Тюменцевский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Заринский, Кулундинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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