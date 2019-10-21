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Более 50% сотрудников Алтай-Кокса прошли обучение с начала 2019 года

По итогам 9 месяцев 2019 года 50% работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) стали участниками различных образовательных программ. Обучение проходило на предприятии, в учебных заведениях региона и за его пределами, а также на дистанционной платформе.

Обучение персонала.
Обучение персонала.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс"

Около полутора тысяч сотрудников прошли переподготовку и повышение квалификации, обучились смежным профессиям, поучаствовали в семинарах и тренингах по развитию личностного и управленческого потенциала.

10 участников кадрового резерва прошли стажировки в перспективных должностях. Три резервиста заняли управленческие должности различного уровня.

В 2019 году прошло восемь конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии», конкурс «Мастер года». Они нацелены на развитие технического творчества заводчан, мотивацию к профессиональному росту. Победители и призеры конкурсов имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность.

На развитие персонала Алтай-Кокс направил 7,6 млн рублей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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