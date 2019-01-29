Более 50% сотрудников Алтай-Кокса прошли обучение в 2018 году

В минувшем году 50% работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) стали участниками различных образовательных программ. Обучение проходило на предприятии, в учебных заведениях региона и за его пределами, а также на дистанционной платформе.

1,5 тысячи сотрудников прошли переподготовку и повышение квалификации, обучились смежным профессиям, поучаствовали в семинарах и тренингах по развитию личностного и управленческого потенциала.

Более 260 участников кадрового резерва прошли стажировки в перспективных должностях. 16 резервистов заняли управленческие должности различного уровня, что составило 94% от общего числа назначений.

В 2018 году прошло восемь конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии», конкурсы «Мастер года» и «Молодой лидер». Они нацелены на развитие технического творчества заводчан, мотивацию к профессиональному росту. Победители и призеры конкурсов имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность.

На развитие персонала Алтай-Кокс направил 8,5 млн рублей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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