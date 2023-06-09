Более 8 тыс. барнаульцев на сутки останутся без воды - адреса

Горячую воду отключат у 8,3 тыс. потребителей на сутки в Барнауле. Об этом предупреждает СГК .

Горячую воду отключат с 13 июня 10:00 до 14 июня 10:00. Специалисты будут работать на магистральной теплосети в районе дома по улице Чернышевского, 78.

Рабочие сделают врезки заглушек в тепловые камеры и монтаж байпасных линий. Это позволит в будущем проводить ремонты на сетях без отключения горячей воды у людей.

Под отключения попадут квартиры по следующим адресам: