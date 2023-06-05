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Жизнь

В Барнауле начали подключать горячую воду - завершен второй этап гидравлических испытаний

В Барнауле завершили второй этап гидравлических испытаний магистрали М-31 в контуре Барнаульской ТЭЦ-3. Части потребителей начали подключать горячую воду. Об этом сообщает СГК.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Проверку теплосетей завершили 3 июня. На данный момент специалисты занимаются устранением повреждений.

"Аварийно-ремонтные бригады работают круглосуточно, в том числе в ночное время. Мы стараемся организовывать работы так, чтобы не нарушать тишину и покой граждан", - сообщают в пресс-службе ведомства.

С 5 июня специалисты будут стараться подключать горячую воду части потребителей.

Следующий этап пройдет с 14 по 22 июня. Специалисты проведут опрессовку магистрали М-32. Она обеспечивает ресурсом жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов.

Подробнее о датах отключения можно посмотреть в материале altapress.ru.

По итогу работ специалисты выполнили следующее:

  • выявили 43 повреждения на внутриквартальных сетях и 26 повреждений на магистральных;
  • устранили 13 повреждений на внутриквартальных сетях и 16 на магистральных сетях.

На данный момент ведутся работы на трех объектах магистральных сетей.

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