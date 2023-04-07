7 апреля
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Жизнь

Тепленькая закончилась. Зачем отключают горячую воду, и когда ее не станет в Барнауле

С мая начнутся плановые отключения горячей воды в Барнауле, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК). Барнаульцы задаются вопросами — сколько им сидеть без теплой ванны? А можно ли не отключать горячую воду совсем? На эти и другие вопросы отвечает altapress.ru.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
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Зачем отключают горячую воду?

Ежегодно с наступлением теплых дней СГК проводит гидравлические испытания теплых сетей на прочность и плотность. Это необходимо для проверки сетей на наличие нарушений.

Без отключения горячей воды не обойтись. В трубопроводы подают холодную воду под высоким давлением. Так энергетики могут обнаружить на теплосетях повреждения, которые могут повлечь за собой крупные аварии во время отопительного сезона.

Например, такая коммунальная авария произошла 26 февраля. Столб воды забил из-под земли в высоту в 5-этажный дом в переулке Малый Прудской, 40.

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Сколько продлятся испытательные работы?

Работы будут проводить в несколько этапов, начиная с 15 мая. Испытания планируют завершить в конце августа.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
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Как долго не будет горячей воды?

Горячей воды не будет 13 дней.

В СГК заверили, что в 2023 году опрессовка в Барнауле продлится всего девять дней. После этого еще четыре дня энергетики будут ремонтировать проблемные участки.

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Отключения горячей воды по контуру ТЭЦ-2

С 12 по 20 июля под отключение горячей воды на время опрессовки попадут жители улиц Калинина, Кулагина, пос. Восточный, ВРЗ, Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, пр. Строителей, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-я Западная, Смирнова, П. Сухова, которые получают ресурсы от магистралей М-21, М-22 и М-25. С 21 по 24 июля начнутся плановые ремонты. После этих мероприятий горячая вода будет возвращена потребителям.

С 2 по 14 августа энергетики прекратят подачу горячей воды в границах улиц Калинина, П. Сухова, Смирнова, 4-й Западной, Чеглецова, 3-й Речной, Северо-Западной, Гущина, Солнечной Поляны, пр. Космонавтов, 9-го Заводского проезда, пр. Калинина. Здесь также последовательно пройдут девятидневная опрессовка и четырехдневные ремонты.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0
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Отключения горячей воды по контуру ТЭЦ-3

С 15 по 23 мая опрессовку начнут с магистрали М-34 — это район, ограниченный Северным Власихинским проездом, Павловским трактом, Солнечной Поляной, Взлетной, Сергея Ускова, Балтийской, Сиреневой, а также квартал, ограниченный улицами Сиреневая, Балтийская, Павловский тракт, Попова, Лазурная, Власихинская, Приветная, Кулундинская, Рылеева, Фурманова, Молодёжная, Партизанская, Короленко, Промышленная, Челюскинцев, Кутузова, Загородная, пер. Канатный, 6-я Нагорная, Ляпидевского, часть Змеиногорского тракта от 6-й Нагорной до городской больницы № 5 (РТП).

С 30 мая по 7 июня пройдут испытания магистрали М-31. Под отключение горячей воды попадут жители домов Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Трактовая, пр. Энергетиков, Власихинская, Павловский тракт, Солнечная Поляна, Взлётная, Сергея Ускова, Балтийская, Попова, Взлётная, Лазурная, Павловский тракт, Попова, Ленинградская, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западная, Советской Армии, пер. Радлова, Транзитная, Малахова, Павловский тракт.

С 14 по 22 июня проведут опрессовку магистрали М-32, которая обеспечивает ресурсом жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов в границах улиц Трактовая, Попова, пр. Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, ул. Попова, Взлетная, Лазурная, Павловский тракт, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Павловский тракт, Фурманова, Власихинская.

С 28 июня по 6 июля гидравлические испытания пройдет магистраль М-33. От нее запитаны жители Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, ул. Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова, Павловский тракт.

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