26 февраля
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Происшествия

Коммунальный гейзер. Столб воды размером с 5-этажку забил в Барнауле (обновлено)

Столб воды забил из-под земли из-за коммунальной аварии в переулке Малый Прудской, 40. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Коммунальный гейзер в переулке Малый Прудской
Коммунальный гейзер в переулке Малый Прудской
Инцидент Барнаул

Вода била с такой силой, что столб поднялся до пятого этажа многоквартирного дома.

Барнаульцы в шутку назвали его «коммунальным гейзером» и «фонтаном». В остроумии они соревнуются в комментариях:

«Да это новый фонтан — нанотехнологии. Под названием «Нежданчик».

«Фонтанчик в честь Масленицы».

«Малый Прудской со своими прудами уже поднадоел».

Примечательно, что за последние две недели это уже третья коммунальная авария на Малом Прудском. Ранее две аварии подряд произошли 18 и 19 февраля на Малом Прудском, 37 и 48. Оказалась повреждена водопроводная сеть диаметром 400 мм.

Обновлено 12:25.

Мэрия Барнаула сообщает, что повреждение на теплосети по переулку Малому Прудскому, 42а локализовано. Аварийная бригада БТСК на месте. БТСК определяет зону отключения и необходимые мероприятия для устранения повреждения.

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