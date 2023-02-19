19 февраля
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Происшествия

Не опять, а снова. Новая авария произошла на водопроводе в Малом Прудском переулке

Авария на той же водопроводной сети в Малом Прудском переулке повторилась — на этот раз около дома № 48. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Потом на пер. Малой Прудской
Потом на пер. Малой Прудской
Мэрия Барнаул

Вторая авария за два дня произошла на сети диаметром 400 мм 19 февраля. Сотрудники компании приступили к устранению порыва. Они начали земляные работы, чтобы определить характер повреждения.

Из-за ремонтных работ на время отключили холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • Ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б,
  • Пер. Малый Прудской, 31,
  • Пер. Канифольный, 41а,
  • Ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.

Работы планируют закончить в 20:30.

Ранее на той же сети произошла авария 18 февраля на пер. Малом Прудском, 37. Барнаульский водоканал сообщил, что устранил аварию в тот же день и подключил воду в домах.

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