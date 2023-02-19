Не опять, а снова. Новая авария произошла на водопроводе в Малом Прудском переулке

Вторая авария за два дня произошла на сети диаметром 400 мм 19 февраля. Сотрудники компании приступили к устранению порыва. Они начали земляные работы, чтобы определить характер повреждения.
Из-за ремонтных работ на время отключили холодное водоснабжение по следующим адресам:
- Ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б,
- Пер. Малый Прудской, 31,
- Пер. Канифольный, 41а,
- Ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.
Работы планируют закончить в 20:30.
Ранее на той же сети произошла авария 18 февраля на пер. Малом Прудском, 37. Барнаульский водоканал сообщил, что устранил аварию в тот же день и подключил воду в домах.