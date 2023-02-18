Трамваи в Барнауле изменят маршрут из-за потопа

Затопление случилось из-за повреждения водопроводной сети.
Сообщается, что трамваи № 4 и № 5 остановили движение в обе стороны. Маршрут № 4 будет ездить через пл. Свободы, № 5 — без захода на ст. Депо № 1.
Барнаульский водоканал и дорожные службы уже устраняют повреждения и очищают проезжую часть. Также на месте дежурит ДПС.
В мэрии добавили, что до завершения работ холодное водоснабжение будет ограничено на ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б, в пер. Малый Прудской, 31, в пер. Канифольный, 41а, и на ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.
Ранее барнаульцы заподозрили, что «ашановские» автоподставщики продолжают устраивать ДТП.