18 февраля
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Происшествия

Трамваи в Барнауле изменят маршрут из-за потопа

18 февраля вода затопила проезжую часть от пер. Мал. Прудской до Анатолия, перекрыв пути. На время устранения некоторые трамваи изменят маршрут. Об этом сообщают в мэрии.

Потоп в Центральном районе.
Потоп в Центральном районе.
Barnaul.org

Затопление случилось из-за повреждения водопроводной сети.

Сообщается, что трамваи № 4 и № 5 остановили движение в обе стороны. Маршрут № 4 будет ездить через пл. Свободы, № 5 — без захода на ст. Депо № 1.

Барнаульский водоканал и дорожные службы уже устраняют повреждения и очищают проезжую часть. Также на месте дежурит ДПС.

Потоп в Центральном районе.
Потоп в Центральном районе.
Barnaul.org

В мэрии добавили, что до завершения работ холодное водоснабжение будет ограничено на ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б, в пер. Малый Прудской, 31, в пер. Канифольный, 41а, и на ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.

Ранее барнаульцы заподозрили, что «ашановские» автоподставщики продолжают устраивать ДТП.

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