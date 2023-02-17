Барнаульцы подозревают, что «ашановские» автоподставщики продолжают устраивать ДТП

В Барнауле 17 февраля на Малаховском кольце произошло ДТП, передает «Инцидент Барнаул». Жители города заподозрили, что это снова орудуют «ашановские» автоподставщики, которых недавно задержали , и некоторых из них допрашивают.

Авария произошла на Малаховском кольце, где «работали» автоподставщики. В ДТП пострадала легковушка Nissan Fuga. Рядом стоит Аварком.

«Мне кажется или все это уже было?» — интересуется автор фотографий.

ДТП на Малаховском кольце. «Инцидент Барнаул»

Другие барнаульцы сразу поняли, что речь идет об автоподставщиках, которых задержали в январе 2023 года. Их обвиняют в мошенничестве со страховками.

Как рассказали в МВД России, выявили как минимум 30 эпизодов. Ущерб страховым компания составил 12 млн рублей.

Полиция продолжает искать участников группировки. На данный момент известно о четырех мошенниках.