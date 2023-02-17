Барнаульцы подозревают, что «ашановские» автоподставщики продолжают устраивать ДТП

Авария произошла на Малаховском кольце, где «работали» автоподставщики. В ДТП пострадала легковушка Nissan Fuga. Рядом стоит Аварком.
«Мне кажется или все это уже было?» — интересуется автор фотографий.
Другие барнаульцы сразу поняли, что речь идет об автоподставщиках, которых задержали в январе 2023 года. Их обвиняют в мошенничестве со страховками.
Как рассказали в МВД России, выявили как минимум 30 эпизодов. Ущерб страховым компания составил 12 млн рублей.
Полиция продолжает искать участников группировки. На данный момент известно о четырех мошенниках.