В МВД России рассказали подробности о задержании «ашановских» автоподставщиков в Барнауле

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Барнаулу задержали четырех человек, подозреваемых в автоподставах — мошенничестве со страховками. Об этом рассказала официальная представительница МВД России Ирина Волк.

Предварительно установили, что подозреваемые инициировали ДТП. После этого они шли в страховую и показывали фиктивные документы, которые якобы доказывают, что они покупали запчасти на ремонт с завышенной ценой.

На их основании получали страховую выплату.

У автоподставщиков изъяли автомобили, на которые и совершались ДТП. На данный момент выявили около 30 эпизодов.

Автомобиль , колесо. СС0

Ущерб страховым компаниям составил более 12 млн рублей. Ранее была информация, что их подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ. Одно подозреваемого арестовали, других оставили под подписку о невыезде.

Полиция устанавливает возможных соучастников преступления и причастности задержанных к совершению других автоподстав.

Ранее мы рассказывали, кто такие «ашановские» автоподставщики, где они орудовали и как обманывали барнаульцев.