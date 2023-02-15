15 февраля
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Происшествия

В МВД России рассказали подробности о задержании «ашановских» автоподставщиков в Барнауле

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Барнаулу задержали четырех человек, подозреваемых в автоподставах — мошенничестве со страховками. Об этом рассказала официальная представительница МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк.
Ирина Волк.
МВД России.

Предварительно установили, что подозреваемые инициировали ДТП. После этого они шли в страховую и показывали фиктивные документы, которые якобы доказывают, что они покупали запчасти на ремонт с завышенной ценой.

На их основании получали страховую выплату.

У автоподставщиков изъяли автомобили, на которые и совершались ДТП. На данный момент выявили около 30 эпизодов.

Автомобиль, колесо.
Автомобиль, колесо.
СС0

Ущерб страховым компаниям составил более 12 млн рублей. Ранее была информация, что их подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ. Одно подозреваемого арестовали, других оставили под подписку о невыезде.

Полиция устанавливает возможных соучастников преступления и причастности задержанных к совершению других автоподстав.

Ранее мы рассказывали, кто такие «ашановские» автоподставщики, где они орудовали и как обманывали барнаульцев.

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