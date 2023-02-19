В Барнауле устранили повреждения водопровода и дали воду в дома

В Барнауле устранили порыв поврежденного водопровода на пер. Малый Прудской. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Потом на пер. Малой Прудской

Что произошло

18 февраля на пер. Малой Прудской, 37 оказалась повреждена водопроводная сеть диаметром 400 мм. На улице произошел настоящий потоп — на проезжей части до ул. Анатолия бурным потоком разилась вода.

На место происшествия отправились специалисты барнаульского водоканала и дорожной службы. На месте работали пять единиц техники и одна бригада специалистов водоканала и 10 единиц дорожной техники.

Последствия

В результате происшествия пришлось временно ограничить движение трамваев № 4 и 5. Также без воды остались 13 домов на улицах Чернышевского, пер. Малый Прудской, Канифольный, ул. Чкалова.

Потом на пер. Малой Прудской Мэрия Барнаул

Устранение повреждений

На данный момент проблема полностью устранена. Трассу расчистили от воды и грязи. Воду дали во все дома, которые ранее были отключены.