В Барнауле устранили повреждения водопровода и дали воду в дома

Что произошло
18 февраля на пер. Малой Прудской, 37 оказалась повреждена водопроводная сеть диаметром 400 мм. На улице произошел настоящий потоп — на проезжей части до ул. Анатолия бурным потоком разилась вода.
На место происшествия отправились специалисты барнаульского водоканала и дорожной службы. На месте работали пять единиц техники и одна бригада специалистов водоканала и 10 единиц дорожной техники.
Последствия
В результате происшествия пришлось временно ограничить движение трамваев № 4 и 5. Также без воды остались 13 домов на улицах Чернышевского, пер. Малый Прудской, Канифольный, ул. Чкалова.
Устранение повреждений
На данный момент проблема полностью устранена. Трассу расчистили от воды и грязи. Воду дали во все дома, которые ранее были отключены.