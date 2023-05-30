Без горячей воды остались 46 тыс. барнаульцев - начат второй этап опрессовки теплосетей

В Барнауле приступили ко второму этапу опрессовки теплосетей 30 мая. На этот период горячую воду отключили у 46 тыс. барнаульцев. В СГК рассказали, сколько придется ждать тепленькой и где придется греть чайники.

Второй этап отключения горячей воды начнется 30 мая и продлится до 7 июня. Специалисты проверят 217,5 км теплосетей.

Горячей воды не будет у потребителей, запитанных от ТЭЦ-3. В эту область попадают дома Индустриального и Ленинского районов.

Под отключение попадают 161 многоквартирный дом, 182 частных дома, восемь детских садов, четыре школы и одна поликлиника.

Без горячей воды останутся улицы Трактовая, пр. Энергетиков, Власихинская, Павловский тракт, Солнечная Поляна, Взлетная, Сергея Ускова, Балтийская, Попова, Взлетная, Лазурная, Павловский тракт, Попова, Ленинградская, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западная, Советской Армии, пер. Радлова, Транзитная, Малахова, Павловский тракт.

В СГК заверили, что, если появятся технические возможности, горячую воду могут дать досрочно.

Подробнее о датах отключения можно посмотреть в материале altapress.ru.