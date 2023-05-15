В Барнауле началась опрессовка теплосетей. Какие дома останутся без горячей воды в ближайшие дни

Плановая опрессовка теплосетей началась в Барнауле в контуре ТЭЦ-3 с 15 по 23 мая, сообщает СГК.

Горячая вода будет отсутствовать в 380 многоквартирных домах и 86 частных.

А также в 17 детских садах, в 21 школе и восьми медучреждениях. Попадающие в зону отключений адреса отмечены на карте зеленым цветом.

За девять дней специалисты проверят 262 км тепловых сетей. Параллельно начнут испытания трубопроводов в контурах двух малых котельных - во Власихе и на Коммунаров, 57А.

В СГК отмечают, что в этом году сроки гидравлических испытаний удалось сократить на два дня.

Узнать, попадаете ли вы в зону отключения горячей воды, можно по ссылке.

Ранее altapress.ru разбирался, зачем отключают горячую воду, и когда ее не станет в Барнауле.