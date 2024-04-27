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Жизнь

Более 40 тыс. барнаульцев приняли участие в общегородском субботнике

Накануне в Барнауле прошел общегородской субботник, который был организован в рамках месячника весенней санитарной очистки и благоустройства. Об этом сообщает администрация города.

Более 40 тыс. барнаульцев приняли участие в субботнике, чтобы сделать город чище. Среди них были сотрудники различных организаций, муниципальные служащие, представители управляющих компаний и ТСЖ, активисты ТОС, а также волонтеры и просто неравнодушные жители.

Во время субботника были также убраны зеленые зоны на проспектах Красноармейском, Космонавтов, Калинина, Строителей, Комсомольском и Социалистическом, а также на Павловском тракте и ул. Молодежной, Союза Республик, Георгия Исакова и Попова.

Для оперативной работы было задействовано 175 единиц спецтехники. Всего было вывезено более 280 груженых самосвалов. Стоит отметить, что вывоз собранных пакетов продолжится в выходные и праздничные дни.

Ранее стало известно, когда в Барнауле пройдет общегородской субботник.

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