Более 40 тыс. барнаульцев приняли участие в общегородском субботнике

Более 40 тыс. барнаульцев приняли участие в субботнике, чтобы сделать город чище. Среди них были сотрудники различных организаций, муниципальные служащие, представители управляющих компаний и ТСЖ, активисты ТОС, а также волонтеры и просто неравнодушные жители.
Во время субботника были также убраны зеленые зоны на проспектах Красноармейском, Космонавтов, Калинина, Строителей, Комсомольском и Социалистическом, а также на Павловском тракте и ул. Молодежной, Союза Республик, Георгия Исакова и Попова.
Для оперативной работы было задействовано 175 единиц спецтехники. Всего было вывезено более 280 груженых самосвалов. Стоит отметить, что вывоз собранных пакетов продолжится в выходные и праздничные дни.
Ранее стало известно, когда в Барнауле пройдет общегородской субботник.
Самое важное - в нашем Telegram-канале