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Более 1 тыс. литров йогурта было выпито участниками лыжного марафона в Барнауле

Традиционное весеннее спортивное мероприятие состоялось в минувшее воскресенье на барнаульской «Трассе здоровья». На этот раз лыжникам предстояло преодолеть дистанцию протяженностью 50 километров. Поддержать спортсменов вышли специалисты Барнаульского молочного комбината, которые организовали масштабную дегустацию выпускаемой продукции.

Лыжный марафон в Барнауле.
Лыжный марафон в Барнауле.
Фото: архив компании БМК.

Всего в марафоне приняло участие около 1,5 тысячи спортсменов со всей Сибири, каждый из которых смог не только насладиться активным отдыхом, но и принять участие в гастрономической части праздника. Ведь в этот день крупнейшие предприятия-производители продуктов питания презентовали свою продукцию.

Одной из самых популярных площадок был шатер Барнаульского молочного комбината, расположенный на пятом километре «Трассы здоровья». Здесь состоялась дегустация новой продукции предприятия — ложковых йогуртов «Лакт» с ананасом, клубникой и малиной, манго и семенами чиа, с бананом и фиником. Также пришлись по вкусу лыжникам полезные перекусы «Лакт» с трубочкой, которые удобно взять с собой.

Всего для участников барнаульского марафона было приготовлено более 1 тыс. литров йогуртов «Лакт» и 150 килограммов творожных сырков «Молочная сказка».

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