Более 1 тыс. литров йогурта было выпито участниками лыжного марафона в Барнауле

Традиционное весеннее спортивное мероприятие состоялось в минувшее воскресенье на барнаульской «Трассе здоровья». На этот раз лыжникам предстояло преодолеть дистанцию протяженностью 50 километров. Поддержать спортсменов вышли специалисты Барнаульского молочного комбината, которые организовали масштабную дегустацию выпускаемой продукции.

Всего в марафоне приняло участие около 1,5 тысячи спортсменов со всей Сибири, каждый из которых смог не только насладиться активным отдыхом, но и принять участие в гастрономической части праздника. Ведь в этот день крупнейшие предприятия-производители продуктов питания презентовали свою продукцию.

Одной из самых популярных площадок был шатер Барнаульского молочного комбината, расположенный на пятом километре «Трассы здоровья». Здесь состоялась дегустация новой продукции предприятия — ложковых йогуртов «Лакт» с ананасом, клубникой и малиной, манго и семенами чиа, с бананом и фиником. Также пришлись по вкусу лыжникам полезные перекусы «Лакт» с трубочкой, которые удобно взять с собой.

Всего для участников барнаульского марафона было приготовлено более 1 тыс. литров йогуртов «Лакт» и 150 килограммов творожных сырков «Молочная сказка».