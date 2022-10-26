26 октября
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Жизнь

Более 8 тыс. объектов недвижимости в Сибири теперь доступны для аренды пользователям Домклика

Сервис недвижимости Домклик расширил свою базу аренды недвижимости и теперь в ней представлены более 8 тыс. объектов в регионах присутствия Сибирского банка. Около половины предложений — аренда для коммерческого использования.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Домклик продолжает расширять свой функционал — сегодня на этой площадке можно не только найти и купить в ипотеку жилье, но и подобрать подходящий объект для аренды. Особенно приятно, что наш сервис используют не только для поиска жилья в аренду, но и для подбора коммерческой недвижимости».

Чтобы выбрать наиболее подходящий объект, можно настроить фильтры: город, район, цена, тип недвижимости и прочее. Возможно также задать радиус поиска, для этого нужно всего лишь нарисовать интересующую область прямо на карте или указать адрес.

Если подходящего объекта не нашлось, пользователю в будущем не потребуется настраивать фильтры — для этого достаточно сохранить параметры поиска. Более того, при появлении нового объявления, система сама отправит вам уведомление.

Пользоваться сервисом не только удобно, но и безопасно. Все объявления по аренде проходят те же процедуры сверки с базами данных Росреестра, что и объявления о продаже недвижимости. Используются при этом в том числе технологии искусственного интеллекта.

ПАО Сбербанк

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