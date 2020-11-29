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Жизнь

Более 4 тысяч пожилых людей в Алтайском крае получили медицинскую помощь на дому

В рамках проекта «Старшее поколение» более 4 тыс. пожилых граждан края старше 65 лет во время пандемии получили медицинскую помощь на дому. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Мать. Дочь. Пожилая женщина
Мать. Дочь. Пожилая женщина
СС0

На территории Алтайского края в рамках этого проекта работают 150 мобильных бригад, которые созданы в государственных учреждениях социального обслуживания и управлениях социальной защиты.

«В целом из-за пандемии работа мобильных бригад была переориентирована, и с учетом этих изменений теперь в их состав входят медицинские работники, которые выезжают к нуждающимся в медицинской помощи на дом», — пояснила министр социальной защиты Алтайского края.

За все время пандемии медицинские работники оказали помощь на дому 4285 пожилым людям старше 65 лет.

Жителям края в период пандемии продолжают оказывать различную помощь. Доставляют на дом лекарства, медицинские изделия, продукты питания, товары первой необходимости. Мобильные бригады доставили на дом 2582 продуктовых набора.

Всего по итогам девяти месяцев 150 мобильных бригад оказали помощь 27 524 гражданам, из них 15 260 граждан пожилого возраста.

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