Более 9 тыс. семей три года не могут переселить из бараков в Сибири и на Дальнем Востоке

Счетная Палата РФ рассказала о рисках невыполнения поручения президента России Владимира Путина по переселению жителей Сибири и Дальнего Востока из непригодного жилья.

Аудитор Светлана Орлова в ходе коллегии рассказала, как в стране исполняют поручение главы государства по решению жилищных вопросов.

«По итогам прямой линии с гражданами от 22 июня 2017 года Президент поручил Правительству провести совместно с регионами работу по определению количества граждан, которым в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока были предоставлены непригодные для проживания строения и утверждению комплекса мер по их переселению в новые жилые помещения. По предварительной оценке, на конец 2017 года в таких строениях проживало более 9 тысяч семей или 32 тысячи граждан с расчетной потребностью в средствах для их расселения в размере порядка 27 млрд рублей», — напомнила Орлова.

Она отметила, что Минстрой планирует заняться этим делом в 2020—2022 годы, заключив с регионами соглашения о предоставлении субсидий в размере 1,6 млрд рублей.

При этом за 3 года могут расселить только 852 семьи (2 454 человека), которые проживают на территории пяти регионов (Якутия, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская область и Ханты-Мансийский АО).

В центре Барнаула сносят барак. Олег Богданов , altapress.ru

Однако Счетная палата видит риски срыва даже таких сроков и в таком объеме расселения из непригодного жилья. К примеру, из-за ненадлежащего качества проведенных регионами подготовительных мероприятий.

Также выявили ряд других аспектов, которые могут помешать. Так, в августе 2019 года в госпрограмму «Жилище» добавили Правила предоставления субсидий, которые значительно ограничивают количество россиян, которым могут предоставить жилье при софинансировании из федерального бюджета.

В частности, новые правила не раскрывают понятие «помещение, созданное в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока». То есть, это могут быть и модульные блок-контейнеры, и строительные вагончики, и сборно-щитовые или каркасно-насыпные дома, и бараки и прочие сооружения. Не определен даже период промышленного освоения территории.

Кроме того, не всем регионам подошли временные рамки предоставления жителям непригодных к проживанию строений — до 25 декабря 1991 года, поскольку значительное число граждан вселялись в них уже после этого срока.

Пакет «Мария-Ра». Барак. Олег Богданов

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев согласился с тем, что проблема переселения граждан из непригодного жилья в Сибири и на Дальнем Востоке носит системный характер.

«С нашей точки зрения, один из механизмов — это увеличение жилищного строительства путем выделения дополнительных ресурсов. Необходимо простимулировать строительную отрасль в регионе и обеспечить выполнение одного из сложнейших показателей майских указов — достижение к 2024 году строительства 120 млн м. кв. жилья. Мы полагаем, что вопрос возможного изменения критериев отнесения граждан к указанной категории и увеличения объемов финансирования будет рассмотрен правительством в 2020 году», — поделился планами Якушев.

Орлова, подводя итоги, отметила, что проблема расселения оказалась намного сложнее, чем это первоначально предполагалось, и не может быть решена только в рамках мероприятий госпрограммы.

«Мы уже направили письмо президенту, в котором предлагаем дать поручение правительству совместно с региональными органами власти дополнительно проработать вопрос уточнения необходимых критериев предоставления жилья», — подчеркнула аудитор.

Что касается анализа полученной от регионов информации — здесь также выявили «риски нецелевого использования федеральных субсидий или возврата значительных объемов неиспользованных остатков в федеральный бюджет».

К примеру, выяснилось, что в Ханты-Мансийском АО проживает только 47 граждан в 19 строениях, соответствующих установленным критериям, однако в рамках соглашения власти гарантировали расселить 463 семьи.