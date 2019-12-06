Более 13 тысяч барнаульцев остались без горячей воды и тепла из-за аварии

На теплосети по адресу ул. Г. Исакова, 187 произошло повреждение, из-за которого жители микрорайона временно остались без горячей воды и тепла.

Как сообщили в СГК, горячей воды и отопления не будет 6 декабря с 9:00 до 18:00 для жителей микрорайона Дальние Черемушки Ленинского района.

Повреждение обнаружили 5 декабря.

«Решение провести работы было принято основываясь на погодных условиях, чтобы предотвратить сбой в работе во время морозов. Сейчас температура наружного воздуха составляет 0/+1 градус Цельсия. Подпитка домов сетевой водой продолжается по обратному трубопроводу», — добавили в СГК.

Под отключение попадают 63 многоквартирных дома, 3 школы, 5 детских садов и 6 административных зданий.