Более 2,5 тысяч барнаульцев остались без тепла и горячей воды (обновлено)

Без тепла и горячей воды осталось 2 644 жителей. Под отключение попадали 35 многоквартирных и 14 частных домов, два детских сада, две школы, две больницы и 22 административных здания Железнодорожного района.
«Завершить работы планируется до 18.00», — сообщили в СГК.
На месте работают 14 специалистов и 6 единиц спецтехники.
Трубе, на которой произошла авария, 49 лет.
Обновлено 12:00
Часть потребителей энергетикам удалось перевести на резервные схемы питания. Зона отключения уменьшилась.
Под отключением остаются 2 тыс. жителей: 28 многоквартирных и четыре частных дома, два детских сада, две школы, больница и 12 административных зданий.
Всего 2 058 человек.