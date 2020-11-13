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Жизнь

Более 2,5 тысяч барнаульцев остались без тепла и горячей воды (обновлено)

В Барнауле произошла авария на теплосети на ул. Матросова, 216. С 10 утра горячую воду и отопление отключили в 49 домах.

Отопление.
Отопление.
СС0

Без тепла и горячей воды осталось 2 644 жителей. Под отключение попадали 35 многоквартирных и 14 частных домов, два детских сада, две школы, две больницы и 22 административных здания Железнодорожного района.

«Завершить работы планируется до 18.00», — сообщили в СГК.

На месте работают 14 специалистов и 6 единиц спецтехники.

Трубе, на которой произошла авария, 49 лет.

Обновлено 12:00

Часть потребителей энергетикам удалось перевести на резервные схемы питания. Зона отключения уменьшилась.

Под отключением остаются 2 тыс. жителей: 28 многоквартирных и четыре частных дома, два детских сада, две школы, больница и 12 административных зданий.

Всего 2 058 человек.

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