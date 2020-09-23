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Жизнь

Более 15 тысяч человек переселились в Алтайский край

В Алтайский край переехало более 15 тысяч человек по программе переселения, сообщили в краевом управлении по труду и занятости населения.

Чемодан.
Чемодан.
СС0.

В ведомстве посчитали число переехавших с начала действия программы переселения соотечественников — с 2010 года.

По программе можно воспользоваться ускоренным порядком получения российского гражданства, а также мерами социальной поддержки. В их числе выплата подъемных, компенсация затрат на оформление правового статуса иностранного гражданина на территории РФ и затрат на аренду жилья в течение полугода, поддержка семей с детьми и другие.

Например, в Павловский район за это время переселились почти 250 человек.

В 2019 году в край переехали 1868 участников программы и членов их семей. Больше всего переезжают из Казахстана (порядка 80%), Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Швейцарии.

Ранее altapress.ru писал, что за половину «коронавирусного» 2020 года в Барнауле в два раза выросла убыль населения.

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