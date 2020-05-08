Более 10 тысяч плакатов для голосования по Конституции заказали в Новосибирске

Новосибирское правительство заказало большое количество баннеров и плакатов для голосования по поправкам к Конституции РФ, пишет « Тайга.инфо ».

Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции.

Властям понадобились 10 тыс. плакатов формата А3, а также 424 баннера разной величины.

Общая площадь печатной продукции составит почти 2,3 тыс. квадратных метров. Потратят на это 1,4 млн рублей из областного бюджета.

«Для подготовки проведения общероссийского голосования», — говорится в документах госзакупки.

Издание отмечает, что подрядчиком стала типография, которая находится в федеральной собственности — ее давно планируют приватизировать.

Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае , 17 марта 2020 года. altkprf.ru/

Ранее новосибирские власти заключили контракт на печать 1,2 млн буклетов за 5,4 млн рублей. Еще 212 тыс. рублей потратили на спецвыпуск газеты для продвижения поправок к Конституции.

Напомним, по некоторым данным сумма заключенных госконтрактов в России на голосование составила более 400 млн рублей. Всего же регионы якобы заложили на подготовку к голосованию 1,6 млрд рублей.

Изначально голосование назначили на 22 апреля, но дату перенесли из-за пандемии коронавируса. Позже стало известно, что мероприятие может пройти 24 июня или 8 июля — окончательное решение еще не принято.