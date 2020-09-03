Более 16 тысяч жителей Алтайского края присоединились к акции «Диктант Победы»

В Алтайском крае 3 сентября стартовала всероссийская акция «Диктант Победы». Она проводится на нескольких площадках в городах и районах региона, а также онлайн.

Акцию организовали по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память» вместе с Российским историческим обществом, военно-историческим обществом и «Волонтерами Победы».

Площадки для проведения акции заработали в вузах, музеях и библиотеках.

В 2020 году к «Диктанту Победы» присоседились ракетчики из ЗАТО Сибирский, а также военнослужащие из частей Барнаула, Бийска, Алейска, Славгорода и Топчихинского района.

Всего в Алтайском крае на акцию зарегистрировались более 16 тыс. человек.

Большинство участников проверят свои знания в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

В Барнауле исторический диктант пишут в парламентском центре Алтайского края и в краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова.

В Рубцовске акция проходит в Центральной городской библиотеке.

В чем суть акции

Смысл в том, чтобы проверить знания с помощью письменных тестов по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Впервые «Диктант Победы» прошел 7 мая 2019 года во всех 85 регионах страны, а также в 23 иностранных государствах (не только в странах СНГ и ШОС, но и в Европе: ФРГ, Австрия, Дания, Польша, Чехия, Болгария, Словения, Сербия и Турция).

В 2020 году проведение «Диктанта Победы» приурочили к 75-летней годовщине Победы.