+181. Более 16 тысяч жителей Алтайского края заболели коронавирусом

На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1 625 человек, в тяжелом состоянии 297, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 117 пациентов.
В госпиталях осталось 500 свободных коек.
За стуки умерло 8 человек, всего с начала пандемии скончалось 625 жителей Алтайского края.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 16 039 человек, выздоровело — 13 785 человек (за сутки +167).
Новые случаи
- Барнаул — 65,
- Бийск -33,
- Славгород — 21,
- Благовещенский район — 11,
- Кулундинский район — 11,
- Рубцовск — 6,
- Немецкий район — 6,
- Локтевский район — 5,
- Рубцовский район — 5,
- Шипуновский район — 5,
- Змеиногорский район — 4,
- Поспелихинский, Бурлинский, Краснощековский район — по 2,
- Курьинский, Третьяковский и Табунский районы — по одному.