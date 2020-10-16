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Жизнь

+181. Более 16 тысяч жителей Алтайского края заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердили 181 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 16 октября в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1 625 человек, в тяжелом состоянии 297, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 117 пациентов.

В госпиталях осталось 500 свободных коек.

За стуки умерло 8 человек, всего с начала пандемии скончалось 625 жителей Алтайского края.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 16 039 человек, выздоровело — 13 785 человек (за сутки +167).

Новые случаи

  • Барнаул — 65,
  • Бийск -33,
  • Славгород — 21,
  • Благовещенский район — 11,
  • Кулундинский район — 11,
  • Рубцовск — 6,
  • Немецкий район — 6,
  • Локтевский район — 5,
  • Рубцовский район — 5,
  • Шипуновский район — 5,
  • Змеиногорский район — 4,
  • Поспелихинский, Бурлинский, Краснощековский район — по 2,
  • Курьинский, Третьяковский и Табунский районы — по одному.
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