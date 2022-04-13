«Более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор. Украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой. Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось. Действуют только отдельные малочисленные группы, которые почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам. Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — написал Кадыров.