Более тысячи женщин оплодотворят в Алтайском крае в 2020 году при помощи ЭКО

В 2020 году в Алтайском крае проведут не менее 1250 циклов экстракорпорального оплодотворения, сообщает региональное минсоцзащиты.

На эти цели направят более 170,17 млн рублей базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках национального проекта «Демография».

Как пояснили в министерстве, если женщина по тем или иным причинам не может иметь ребенка, то она может воспользоваться «вторым шансом» и стать счастливой матерью.

«За 2019 год выполнено 1 367 циклов ЭКО. На эти цели направлено 164 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

В министерстве подчеркивают, что женщины, которые не могут забеременнеть традиционным способом, смогут пройти бесплатно процедуру ЭКО.

Напомним, в 2017 году Центр сохранения и восстановления репродуктивной функции (Центр ЭКО) Краевой клинической больницы оказался в центре скандала. Жительницы Барнаула пожаловались, что не могут бесплатно получить процедуру.

После руководство алтайского минздрава прокомментировало ситуацию, заявив, что все пациенты (нуждающиеся в лечении бесплодия методом ЭКО) проходят обследование и подготовку, чтобы вступить в программу по ОМС.