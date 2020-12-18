Более 60 творческих проектов посвятили Году памяти и славы учреждения культуры Алтайского края

Новой концертной программой «Герои Алтая» в исполнении Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая завершился Год памяти и славы в крае . Презентация программы состоялась сегодня, 18 декабря, в концертном зале «Сибирь ».

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, отвечая на вопрос журналистов об итогах Года памяти и славы, отметила, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, учреждениям культуры региона удалось воплотить в жизнь интересные творческие проекты.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

— В Алтайском крае был сформирован обширный план мероприятий, посвященный Году памяти и славы. К сожалению, часть мероприятий не удалось провести. Вместе с тем, краевыми учреждениями культуры и искусства в общей сложности были проведены порядка 60 мероприятий, в их числе крупные, значимые проекты. Например, выставочные проекты Алтайского краеведческого музея — «Тыл — наша линия фронта» и «Слава российского оружия» из фондов Тульского музея. Все театрально-концертные учреждения подготовили специальные программы, некоторые из них вошли в постоянный репертуар. В их числе, спектакль «Дневник ленинградской школьницы» в Алтайском краевом театре кукол «Сказка». И завершаем Год еще одним новым проектом — программой «Герои Алтая».

Новая концертная программа «Герои Алтая». Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края Новая концертная программа «Герои Алтая». Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Новая программа Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая — это рассказ о героях войны из Алтайского края. В программе через вокальные и хореографические номера отражены основные события Великой Отечественной войны и участие в них наших земляков и их вклад в Победу.

Елена Березикова,

художественный руководитель , главный балетмейстер ансамбля «Алтай»:

— Эту программу мы начали готовить еще в начале года, к 9 мая. Собирали в музеях, архивах материал о наших ветеранах и попытались отследить важные, стратегические битвы войны и участие в них жителей Алтайского края. Из-за того, что показ пришлось перенести фактически на конец года, программу постоянно дорабатывали. Например, в нее вошли дополнительные материалы о некоторых воинах-земляках… В программе мы попытались рассказать о великом подвиге нашего народа и тех страшных событиях через взгляд современного поколения.

Новая концертная программа «Герои Алтая». Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Фотографии земляков, а также, в какой битве они принимали участие, зрители могут увидеть на экране во время программы.