Более 20 участков подтопило в алтайском селе

Почти 60 человек оказались в зоне риска подтопления в селе Теньга Онгудайского района Республики Алтай, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Из-за сильного таяния снега начало топить низменные участки

В зону подтопления попали 22 домовладения, в которых проживают 59 человек из них 23 ребенка. В одном из домов вода поднялась выше пола, в остальных подтопило приусадебные участки.

Угрозы жизни и здоровью граждан нет, отмечают в МЧС. Спасатели провели все необходимые работы. Уровень воды начал снижаться.