Более 20 участков подтопило в алтайском селе

В зону подтопления попали 22 домовладения, в которых проживают 59 человек из них 23 ребенка. В одном из домов вода поднялась выше пола, в остальных подтопило приусадебные участки.
Угрозы жизни и здоровью граждан нет, отмечают в МЧС. Спасатели провели все необходимые работы. Уровень воды начал снижаться.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, угрозы подтопления населённых пунктов не наблюдается. По состоянию на 1 апреля, уровни воды растут в верховьях и среднем течении рек Бия, Обь, а также Алей ниже Гилевского водохранилища, в среднем течении реки Чумыш. В ближайшие сутки — трое будут участками вскрываться реки Чарыш, Катунь, Бия.