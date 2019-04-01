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Жизнь

Более 20 участков подтопило в алтайском селе

Почти 60 человек оказались в зоне риска подтопления в селе Теньга Онгудайского района Республики Алтай, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Из-за сильного таяния снега начало топить низменные участки

Паводок в селе Теньга Республики Алтай.
Паводок в селе Теньга Республики Алтай.
04.mchs.gov.ru

В зону подтопления попали 22 домовладения, в которых проживают 59 человек из них 23 ребенка. В одном из домов вода поднялась выше пола, в остальных подтопило приусадебные участки.

Угрозы жизни и здоровью граждан нет, отмечают в МЧС. Спасатели провели все необходимые работы. Уровень воды начал снижаться.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, угрозы подтопления населённых пунктов не наблюдается. По состоянию на 1 апреля, уровни воды растут в верховьях и среднем течении рек Бия, Обь, а также Алей ниже Гилевского водохранилища, в среднем течении реки Чумыш. В ближайшие сутки — трое будут участками вскрываться реки Чарыш, Катунь, Бия.

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