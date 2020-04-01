Более 400 жителей Алтайского края нарушили режим самоизоляции

Всего в Алтайском крае сотрудники полиции выявили более 400 нарушений режима самоизоляции, сообщила на пресс-конференции замруководителя краевого управления Роспотребнадзора по Ульяна Калинина.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.

По ее словам, за последние сутки правоохранители выявили 70 случаев. Все материалы по нарушителям режима отправляются в Роспотребнадзор. По завершении срока самоизоляции будут приниматься меры наказания.

В очередной раз в Роспотребнадзоре призывают жителей не покидать дома, выходить только в аптеку или за продуктами, соблюдать социальную дистанцию и респираторный этикет.

При этом, как добавила Ульяна Калинина, носить маску есть смысл только в помещении, где есть другие люди. На улице быть в маске не обязательно.

«На сегодняшний день только от сознательности каждого зависит, насколько сложно мы будем переживать ту ситуацию, на пороге которой мы находимся. К сожалению, нам ее не удалось избежать», — отметила заместитель министра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

Всего под наблюдением и в режиме самоизоляции в Алтайском крае находятся 3 135 человек.

По данным на 1 апреля, волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи принял 111 заявок от пожилых и маломобильных жителей региона на оказание помощи в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Официально подтвержденных случаев, по данным на 1 апреля, в Алтайском крае — 3. Все они увязаны с первой заболевшей туристкой из Доминиканы.