Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Более 400 жителей Алтайского края нарушили режим самоизоляции

Всего в Алтайском крае сотрудники полиции выявили более 400 нарушений режима самоизоляции, сообщила на пресс-конференции замруководителя краевого управления Роспотребнадзора по Ульяна Калинина.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова.

По ее словам, за последние сутки правоохранители выявили 70 случаев. Все материалы по нарушителям режима отправляются в Роспотребнадзор. По завершении срока самоизоляции будут приниматься меры наказания.

В очередной раз в Роспотребнадзоре призывают жителей не покидать дома, выходить только в аптеку или за продуктами, соблюдать социальную дистанцию и респираторный этикет.

При этом, как добавила Ульяна Калинина, носить маску есть смысл только в помещении, где есть другие люди. На улице быть в маске не обязательно.

«На сегодняшний день только от сознательности каждого зависит, насколько сложно мы будем переживать ту ситуацию, на пороге которой мы находимся. К сожалению, нам ее не удалось избежать», — отметила заместитель министра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

Всего под наблюдением и в режиме самоизоляции в Алтайском крае находятся 3 135 человек.

По данным на 1 апреля, волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи принял 111 заявок от пожилых и маломобильных жителей региона на оказание помощи в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Официально подтвержденных случаев, по данным на 1 апреля, в Алтайском крае — 3. Все они увязаны с первой заболевшей туристкой из Доминиканы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость