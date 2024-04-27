Более 300 жителей Алтайского края пострадали от укуса клеща

За прошедшую неделю 345 жителей Алтайского края стали жертвами укусов клещей, в том числе есть случаи заражения сибирским клещевым тифом. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора .

С начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края обратились 525 человек из 57 районов, в том числе 197 детей до 14 лет. Это на 222 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

У девяти пострадавших диагностировали сибирский клещевой тиф, у одного человека — подозрение на клещевой вирусный энцефалит.

Большинство случаев произошло в черте города — 336. Остальные 189 случаев произошли во время отдыха на природе.

Наиболее опасными в Барнауле считаются следующие места: аллея на проспекте Космонавтов, лесополоса на улице Солнечная Поляна, парк «Юбилейный», нагорная часть города, поселок Южный, села Власиха, Лебяжье, Черницкое и Научный Городок.

Ранее сообщалось, что клещи активизировались в Барнауле.

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