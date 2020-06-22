«Мы просто бесимся». Какая барнаульская команда с успехом стартует в новом сезоне КВН

Уже сегодня, 22 июня, барнаульскую команду КВН «120 dB» покажут на телеканале СТС. В 9.00 по местному времени на всех телеэкранах начнется игра, в которой наши ребята ярко проявят себя и выйдут в четвертьфинал. Рассказываем, что это за новый проект КВН и откуда появилась в нем команда из Барнаула.

Новая игра , новая лига

На канале СТС 15 июня стартовал «Детский КВН». Барнаульская школьная команда «120 dB» (сто двадцать децибел) представляла на федеральном шоу Алтайский край. Откроем секрет, ребята уже стали четвертьфиналистами проекта. Они прошли 7 дней конкурсных отборов в Анапе и попали в число 36 команд, которые отправились доказывать свои юмористические амбиции в Москву.

Родители в деле

Барнаульская команда родилась в школе-гимназии № 69. Уникальность создания в том, что первоначально за любой кипиш были родители.

Родительский комитет решил, что таким образом они смогут сдружить детей, создать новое пространство для общения не только в школе, но и за ее пределами.

Видимо, сыграл свою роль и студенческий опыт, потому что «в молодости все играют в КВН». Дело оставалось за малым — найти человека, который смог бы зажечь ребят интересом к игре, стал бы для них старшим братом. И такой персонаж, который сам продолжает играть в КВН, нашелся.

Руководитель команды КВН «120dB» Юрий Степанов. Из архива команды.

«Одна из родительниц, каким-то образом вышла на меня. Встретились, обсудили все нюансы и начали работать. Мы не думали ни о каких телевизионных съемках, международных фестивалях и прочем. Цель была одна — сплотить детей. Ну, а потом как-то все само закрутилось, завертелось», — рассказывает Юрий Степанов, руководитель команды «120 dB» и капитан команды «Хорошие».

Вскоре стало ясно, что выбор наставника и руководителя оказался стратегически верным. У Юрия Степанова был опыт не только командного кавээнщика, но и создателя команды факультета физической культуры и спорта АлтГПУ «Хорошие». Поэтому собрать детей было не так сложно. Те, кто хотели играть, шли и звали за собой друзей.

Юрий Степанов,

наставник команды «120 dB»:

Изначально было 15 желающих. Я провел кастинг и встретился с родителями. Рассказал каждому, в чем их ребенок преуспевает, а над чем нужно поработать. Один ребенок сразу не захотел ходить, а второй не смог совмещать дополнительные занятия и КВН. В итоге осталось 13 детей, потом 11, потом семь.

Так произошел естественный отбор.

Дайте шума!

Точной причины, почему команду назвали именно так, нет. Но бытует версия, что «120 dB» подразумевает невозможный шум, сравнимый с ревом самолета или отбойного молотка. Однако, по словам наставника команды, никаких ассоциаций в название изначально не закладывали.

Барнаульская команда КВН «120dB» Из архива команды.

Юрий Степанов,

наставник команды «120 dB»:

Мы собрались, написали каждый по пять вариантов, как бы мы хотели назвать команду. Из 50 вариантов наименований этот всем понравилось. Чуть позже был придуман первоначальный логотип команды. А логотип, который вы видите сейчас придуман профессиональным дизайнером.

Об участниках

«Клуб Веселых и Находчивых» всегда славился творческими и талантливыми личностями. Но все-таки надо учесть, что каждый игрок команды должен ходить в школу, выполнять домашнюю работу. И одновременно придумывать шутки, оттачивать актерское мастерство на репетициях и, помимо всего прочего, иметь за спиной пару-тройку спортивных и музыкальных секций.

Барнаульская команда КВН «120dB» Из архива команды.

Ребята заверяют, что совмещать получается. Как говорит почти каждый из них — «трудно, зато весело». Должность капитана в команде отсутствует. Они как мушкетеры — каждый друг за друга. Их принцип — быть наравне: вместе придумывать шутки и играть миниатюры на сцене. Конечно, некоторые типажи закреплены за кем-то, потому что лучше получаются. Но все же своим шкипером они считают руководителя.

Мы поговорили с участниками команды «120 dB» об игре, планах на будущее и некоторых моментах из их жизни. Представляем каждого игрока.

Данил Паламарчук

Данил Паламарчук. Из архива команды.

Когда выступал в первый раз, жутко боялся зрителей. Руки тряслись, в животе как будто бабочки летают. А сейчас зритель для меня — самое главное в игре. Помню один забавный эпизод (сначала он мне таким не казался). Когда я исполнял роль Греты Тунберг, забыл слово «паводок». Зрители смеялись, команда пыталась подсказать. А я никак не мог его вспомнить, оно на языке вертелось! В итоге шутку пришлось повторить 4 раза. Когда узнали, что попали на проект — начали кричать и прыгать от радости. Это были шок и радость в одном флаконе. КВН и учебу я совмещаю с занятиями в музыкальной школе. Там научился играть на фортепьяно и скрипке. А когда выдается свободное время, то уделяю его самокатерству (не актерству, а самокатному спорту!).

Милана Иванова

Милана Иванова. Из архива команды.

С детства я мечтала стать актрисой. А тут такая возможность! Шел набор в команду, и я решила испытать себя. На первой игре боялась забыть слова. Правда, это все равно однажды случилось. Было очень неудобно перед командой. Тогда я играла в миниатюре с Соней, она была рядом и напомнила мне фразу. Играть на сцене не сложно, но и не очень легко. Видимо, я просто привыкла. Я стараюсь успевать все и сразу. Пока получается. У родителей особенные роли в команде. Они нам находят реквизит и помогают играть взрослые роли. Я хочу играть в КВН и дальше, а в будущем — обязательно сыграть на большей сцене Первого канала. Мне очень нравятся команды «Михаил Дудиков» и «Борцы». Они смешные и у них есть своя изюминка. То, чего я не вижу в других командах.

Гоша Павлов

Гоша Павлов. Из архива команды.

Я капитан команды по математическим боям, постоянный посетитель гимназии № 42 (единственный из этой школы в команде, только по воскресеньям не хожу). Серьезно занимаюсь программированием и физикой. Вот уже четвертый год учу китайский язык. Люблю КВН и буду продолжать в нем участвовать пока это возможно. Впервые о нем я узнал в далеком детстве. Тогда он шел не поздно вечером, как сейчас, а раньше. Я отказался от прогулки и остался смотреть. По-моему, это была ¼ финала, мне сильно понравилась одна команда — «ДАЛС». Мне есть куда развиваться: нужно совершенствовать сценодвижение и актерское мастерство. Это одна из моих целей. Есть еще одна: дойти нашей командой до финала телепроекта «Детский КВН» и выиграть. Ну, а если получится, дойти и до Высшей лиги КВН и покорить там все высоты… Можно еще выделить одну маленькую, но все же цель: увидеть и поработать на одной сцене с именитыми КВН-щиками, легендарными командами, а может, с жюри и ведущими. Это очень круто. Кто-то бежит на длинные дистанции, кто-то плывет на скорость, а я играю в КВН. Для меня это больше, чем спорт и развлечение. Для меня это возможность самореализоваться, сделать свою и жизнь других чуточку ярче.

Соня Черепанова

Соня Черепанова. Из архива команды.

Я навсегда запомнила дату создания команды. Было 12 сентября 2017 года. Мы были на отборочных играх в Анапе. Сидели в зале и ждали оглашения результатов. Когда услышали название нашей команды, были безумно рады. Помимо КВН, я просто обожаю фигурное катание. Еще посещаю языковую школу, где изучаю английский и немецкий. И после школы и сейчас я хочу заниматься юмором.

Никита Таргаев

Никита Таргаев. Из архива команды.

За то время, что мы играем в КВН, было много забавных историй. Но самое веселые и запоминающиеся моменты — когда мы просто бесимся. Шутки на самом деле придумывать сложно. Поэтому основной массив пока пишет наш руководитель. Мне очень нравится кататься на самокате. Любимая команда из Лиги — «Так-то». У них очень необычный юмор.

Елизавета Беляева

Елизавета Беляева. Из архива команды.

В нашей команде нет определённого капитана, мы все друг другу помогаем. У нас есть традиция, но это секретный ритуал. Перед выходом на сцену мы собираемся все вместе, чтобы поддержать командный дух. Для меня самым страшным воспоминанием за все время участия был момент ожидания результатов. На сцене нужно применять много навыков: актерское мастерство, сценические движения, речь. Это нелегко, но зато очень интересно. Если забываешь какую-то фразу, то лучше всего сымпровизировать, но чтобы шутка имела такое же значение, как и планировалось. Мы очень обрадовались, когда узнали, что попали в проект. Это очень классно, что можно поучаствовать в настолько масштабной программе, Есть чем гордиться.

Илья Сидоров

Илья Сидоров. Из архива команды.

Помню первое выступление. Я боялся… страха. Но сцена все сделала за меня: свет прожекторов был направлен на нас, поэтому зал был в темноте и нельзя было разглядеть лиц. Это очень помогло. Мы сами иногда задумываемся сказываются ли наши репетиции на оценках: учеба в приоритете, но и КВН важен. На него уходит много времени, но мы успеваем делать не только домашние задания, учиться. У многих по паре секций за спиной. Родители на первом месте в нашей жизни. Номера с ними очень интересные. Но шутки — наши. Мы придумываем их коллективно, во время мозгового штурма. Приходите к нам на выступления, вам понравится! Я играю на гитаре, хожу на смешанные единоборства (по которым очень скучаю), увлекаюсь битбоксом. Я бы отметил двух кавээнщиков, которые меня вдохновляют. Смотря на них, я стараюсь. Это наш руководитель Юрий Александрович и Александр Гудков.

Путь к большой игре на федеральном канале

Пока «120 dB» — единственная школьная команда в Алтайском крае, которая играет в официальной «Юниор Лиге» и телевизионном проекте КВН. К этому результату они шли три года. Первые выступления проходили в Барнауле, затем в Анапе и Москве.

Барнаульская команда КВН «120dB» Из архива команды.

Когда дети пробились в Лигу, все финансирование легло на плечи родителей. Это весомые расходы для пап и мам, так как каждая поездка выходит на команду примерно в полмиллиона рублей. Найти спонсоров в Барнауле почти невозможно, хотя родители неоднократно обращались к предприятиям и компаниям. Но кому интересна неизвестная команда.

«На самом деле в телевизионной Лиге нельзя рекламировать спонсоров. Единственное — можно носить логотипы компаний. Наверное, для коммерческого сектора этого недостаточно, — говорит мама одного из участников Оксана Павлова.

Также ребята обращались за поддержкой к чиновникам, но им постоянно отказывали. «От ворот поворот» комментировался просто: ищите гранты. Но для этого необходимо оформить юридический статус команды, то есть образовать НКО.

Что дальше?

Когда ребята начали в различных лигах КВН брать кубки и призовые места, вопрос с финансированием был частично решен. «Сейчас некоторые призовые места сопровождаются денежными сертификатами, которые мы откладываем для дальнейших поездок. Получается, дети сами зарабатывают себе на билет», — говорит Оксана Павлова.

В марте 2020 года ребята играли в Красноярске, и команда была представлена как будущие абитуриенты АлтГУ. Университет оплатил командировку руководителю и в целом помог команде. «Для нас это было важно. Нас приняли и заметили, в нас поверили. Мы несколько лет доказывали, что чего-то стоим», — говорит Оксана Павлова.

В сентябре барнаульская команда планирует посетить игры в Анапе и вновь побороться за возможность сыграть на большой сцене.

Дарья Зыкова