Болезнь помешала вынести приговор по громкому делу о взятке в алтайском арбитраже

Отметим, что 26 декабря Железнодорожный районный суд, как ожидалось, должен был вынести вердикт бывшему судье краевого арбитража Руслану Тэрри, которому инкриминировали посредничество при получении взятки, предназначавшейся другому судье — Владиславу Колесникову.
Однако, как сообщили altapress.ru в районном суде, сегодня оглашение приговора Руслану Тэрри не состоялось по причине болезни обвиняемого. В итоге заседание суда перенесли на 23 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, коррупция имела место при рассмотрении иска акционерного общества «Кубанка» (зарегистрировано в Калманском районе) к налоговой службе.
Отмечалось, что судья Колесников рассматривал спор фирмы и МИФНС № 10 по Алтайскому краю.
Правоохранители полагают, что судья получил взятку в 800 тысяч рублей за вынесение решения в пользу «Кубанки». Посредником же в этой схеме называют Руслана Тэрри.