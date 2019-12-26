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Жизнь

Болезнь помешала вынести приговор по громкому делу о взятке в алтайском арбитраже

Приговор по громкому уголовному делу, связанному со взяткой, которую получил судья арбитражного суда Алтайского края, огласят уже не в 2019 году. Причина этого заключается в болезни подсудимого.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

Отметим, что 26 декабря Железнодорожный районный суд, как ожидалось, должен был вынести вердикт бывшему судье краевого арбитража Руслану Тэрри, которому инкриминировали посредничество при получении взятки, предназначавшейся другому судье — Владиславу Колесникову.

Однако, как сообщили altapress.ru в районном суде, сегодня оглашение приговора Руслану Тэрри не состоялось по причине болезни обвиняемого. В итоге заседание суда перенесли на 23 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, коррупция имела место при рассмотрении иска акционерного общества «Кубанка» (зарегистрировано в Калманском районе) к налоговой службе.

Отмечалось, что судья Колесников рассматривал спор фирмы и МИФНС № 10 по Алтайскому краю.

Правоохранители полагают, что судья получил взятку в 800 тысяч рублей за вынесение решения в пользу «Кубанки». Посредником же в этой схеме называют Руслана Тэрри.

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