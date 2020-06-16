Больничная палата стала домом для маленького Юсуфа

Для маленького Юсуфа больничные стены стали родным домом, а врачи в белых халатах заменили тепло материнских рук. Мальчику 9 месяцев, с момента своего рождения Юсуф побывал дома всего 4 часа. Дело в том, что мальчик не может самостоятельно дышать, поэтому для сохранения жизни он живет в больничной палате.

Беременность у мамы Зарины проходила спокойно, но роды оказались тяжелыми, поэтому мальчик получил родовую травму. Сейчас ему ставят диагноз ДЦП и несколько сопутствующих заболеваний. Мама рассказывает, что как только Юсуф появился на свет, его сразу поместили в реанимацию. Через некоторое время маму выписали, а ребенок остался один в больнице.

Спустя несколько месяцев с момента рождения, Юсуфа решили отправить домой, но, не пробыв и четырех часов, он начал задыхаться и тут же вернулся к врачам. Сейчас он не может самостоятельно дышать, поэтому необходим постоянный присмотр врачей. Совсем скоро мы сможем встретиться со специалистами, чтобы понять, как вернуть мальчика в семью.

Сейчас мама обратилась к нам за помощью для своего малыша. Из-за сложной экономической ситуации ее муж потерял работу, и мама с четырьмя детьми вынуждена искать поддержку на стороне. Для маленького Юсуфа она попросила подгузники и средства гигиены, которые она передаст медсестрам. Женщины, которые обращаются в фонд, никогда ничего не просят для себя, они со слезами на глазах просят поддержать только их детей, даже если сами приходят в изношенной одежде.

Вместе с Юсуфом в поддержке детским питанием и подгузниками нуждаются несколько младенцев. Так как детей стало больше, то необходимая сумма немного увеличилась до 38 000 рублей. Нам уже удалось собрать 11 тысяч рублей, а значит осталось 27 000 рублей.

Сумма достаточно большая, но мы обязательно справимся. Потому что у нас есть ваша поддержка и ваши добрые сердца.

ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ:

принести в фонд подгузники ( размеры: 2,2 кг; 4,5 кг; 6,5 кг; 9,5 кг; 18 кг);

размеры: 2,2 кг; 4,5 кг; 6,5 кг; 9,5 кг; 18 кг); детское питание;

сделать репост записи , для того чтобы как можно больше людей смогли помочь.

Любую сумму можно перечислить удобным для вас способом со словами «Детское питание»:

www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда;

смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму);

вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Фото и текст: Зайцева Елена