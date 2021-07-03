14 больных коронавирусом скончались за день в Алтайском крае

199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Выздоровело 22 пациента, умерло 14 человек, сообщил 3 июля оперштаб.

В тяжелом состоянии находится 377 пациентов, 155 из них подключены к ИВЛ.

В резервном фонде осталось 427 коечных мест.

Всего в крае с начала пандемии коронавирусом заболело 54 986 человек. Выздоровели всего 47 287 пациента. Умерло 3 470 человек.

Новые случаи