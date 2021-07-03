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Жизнь

14 больных коронавирусом скончались за день в Алтайском крае

199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Выздоровело 22 пациента, умерло 14 человек, сообщил 3 июля оперштаб.

"Красная зона" в Диагностическом центре Алтайского края. КТ.
"Красная зона" в Диагностическом центре Алтайского края. КТ.
https://www.instagram.com/dcak22/

В тяжелом состоянии находится 377 пациентов, 155 из них подключены к ИВЛ.

В резервном фонде осталось 427 коечных мест.

Всего в крае с начала пандемии коронавирусом заболело 54 986 человек. Выздоровели всего 47 287 пациента. Умерло 3 470 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 78,
  • Бийск — 28,
  • Камень-на-Оби, Яровое — по 10 заболевших,
  • Новоалтайск, Рубцовск — по 7 заболевших,
  • Славгород — 5,
  • Заринск, Благовещенский, Локтевский район — по 4 заболевших,
  • Бийский, Егорьевский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Алейский, Заринский, Ключевский, Крутихинский, Кытмановский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Табунский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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