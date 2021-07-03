14 больных коронавирусом скончались за день в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находится 377 пациентов, 155 из них подключены к ИВЛ.
В резервном фонде осталось 427 коечных мест.
Всего в крае с начала пандемии коронавирусом заболело 54 986 человек. Выздоровели всего 47 287 пациента. Умерло 3 470 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 78,
- Бийск — 28,
- Камень-на-Оби, Яровое — по 10 заболевших,
- Новоалтайск, Рубцовск — по 7 заболевших,
- Славгород — 5,
- Заринск, Благовещенский, Локтевский район — по 4 заболевших,
- Бийский, Егорьевский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Алейский, Заринский, Ключевский, Крутихинский, Кытмановский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Табунский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.