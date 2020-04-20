Больной коронавирусом ранил ножом полицейского, чтобы не ехать в больницу

В Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда попытался отправить в больницу человека с коронавирусом, сообщает URA.ru .

Участковый уполномоченный сопровождал представителей Роспотребнадзора. Они шли к 57-летнему мужчине, чтобы забрать его в инфекционное отделение больницы, поскольку подтвердился коронавирус.

Впрочем, как отметили в МВД, мужчина этому не обрадовался — узнав о диагнозе он схватил нож и ударил полицейского.

«Майору была причинена травма колюще-режущим предметом в области предплечья. На адрес пришлось вызывать подкрепление. В итоге наряд группы немедленного реагирования территориального ОВД задержал дебошира и сопроводил до неотложки. Пострадавшему полицейскому госпитализация, к счастью, не потребовалась», — рассказали в ведомстве.

Больному коронавирусом теперь грозит уголовное дело за «применение насилия в отношении представителя власти». К сведению, это до пяти лет колонии.

Мать. Дочь. Пожилая женщина СС0

Еще одна интересная «коронавирусная история» произошла в Москве, сообщает телеканал «360». Там женщина сдала полиции сына, нарушившего обязательный карантин.

36-летний мужчина вышел из дома несмотря на то, что у него подтвердили COVID-19. Но, благодаря маминой сознательности, прогулка была недолгой.

Положительный результат мужчина получил два дня назад, из-за легкого течения болезни его решили не отправлять в больницу. Выходить за пределы дома запретили всей семье.

Мужчину задержали и принудительно отправили в обсерватор. Теперь, помимо лечения под контролем врачей, ему грозит еще и крупный штраф.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Еще два случая связаны с побегами из больниц. Оба инцидента произошли во Владивостоке.

«Поступило сообщение дежурного врача приемного отделения медицинского учреждения, о том, что пациент с подтвержденным диагнозом „коронавирусная инфекция“ самовольно покинул здание больницы. Спустя несколько часов 38-летний мужчина вернулся и был госпитализирован в инфекционное отделение другого медучреждения», — рассказали в МВД.

В отношении пациента возбуждено административное производство, материалы направлены в суд, сообщает РИА «Новости».

В другом случае из больницы сбежал бездомный с предварительным диагнозом пневмония. Мужчину нашли в районе железнодорожного вокзала и вернули в медучреждение, сообщает VL.ru.

Как пояснил сам 33-летний беглец, он просто устал лежать в больнице и решил уйти на волю.

В полиции сообщили, что в отношении бомжа возбудят административное производство за «нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».