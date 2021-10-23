31 больной с коронавирусом умер в Алтайском крае за день, 409 человек заболело

Выросло число тяжелых больных. В реанимациях находятся 815 человек (+7 за сутки), из них 296 на ИВЛ.
В резерве остается 327 коечных мест.
Всего в регионе с начала пандемии заболело 85 054 человек, в том числе 6 436 детей. Выздоровели 61 114 человек. Умерли 6 054 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 124,
- Бийск — 33,
- Рубцовск — 22,
- Славгород — 16,
- Егорьевский район — 15,
- Новоалтайск — 13,
- Камень-на-Оби — 12,
- Заринск — 11,
- Топчихинский район — 10,
- Кулундинский район — 9,
- Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 8,
- Бийский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский районы — по 7,
- Павловский район — 6,
- Алтайский, Бурлинский, Каменский, Локтевский районы — по 5,
- Михайловский, Романовский районы — по 4,
- Зональный, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Советский, Хабарский районы — по 3,
- Поспелихинский, Ребрихинский, Солонешенский, Шелаболихинский районы — по 2,
- Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский район — по 1.