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Жизнь

31 больной с коронавирусом умер в Алтайском крае за день, 409 человек заболело

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 409 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента, умер 31 человек, сообщили 23 октября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Выросло число тяжелых больных. В реанимациях находятся 815 человек (+7 за сутки), из них 296 на ИВЛ.

В резерве остается 327 коечных мест.

Всего в регионе с начала пандемии заболело 85 054 человек, в том числе 6 436 детей. Выздоровели 61 114 человек. Умерли 6 054 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 124,
  • Бийск — 33,
  • Рубцовск — 22,
  • Славгород — 16,
  • Егорьевский район — 15,
  • Новоалтайск — 13,
  • Камень-на-Оби — 12,
  • Заринск — 11,
  • Топчихинский район — 10,
  • Кулундинский район — 9,
  • Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 8,
  • Бийский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский районы — по 7,
  • Павловский район — 6,
  • Алтайский, Бурлинский, Каменский, Локтевский районы — по 5,
  • Михайловский, Романовский районы — по 4,
  • Зональный, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Советский, Хабарский районы — по 3,
  • Поспелихинский, Ребрихинский, Солонешенский, Шелаболихинский районы — по 2,
  • Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский район — по 1.
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