31 больной с коронавирусом умер в Алтайском крае за день, 409 человек заболело

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 409 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента, умер 31 человек, сообщили 23 октября в оперштабе.

Выросло число тяжелых больных. В реанимациях находятся 815 человек (+7 за сутки), из них 296 на ИВЛ.

В резерве остается 327 коечных мест.

Всего в регионе с начала пандемии заболело 85 054 человек, в том числе 6 436 детей. Выздоровели 61 114 человек. Умерли 6 054 человека.

Новые случаи