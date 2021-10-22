Новый «рекорд». Более 400 новых случаев ковида подтвердилось за день в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 808 человек, 288 из них на ИВЛ.
В резерве осталось всего 375 коек.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 84 645 человек, в том числе 6397 детей. Выздоровели 60 972 человека. Умерли 6 023 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 106,
- Бийск — 36,
- Рубцовск — 28,
- Алейск — 21,
- Заринск — 12,
- Белокуриха — 11,
- Бийский, Егорьевский, Шипуновский районы — по 9 заболевших,
- Табунский район — 8,
- Зональный, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 7,
- Камень-на-Оби, Яровое, Алейский, Волчихинский, Локтевский районы — по 6,
- Змеиногорский, Калманский, Михайловский, Солонешенский, Хабарский районы — по 5,
- Новоалтайск, Каменский, Солтонский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский районы — по 4,
- Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Тальменский районы — по 3,
- ЗАТО Сибирский, Славгород, Благовещенский, Быстроистокский, Косихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Первомайский, Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Целинный районы по — 2,
- Бурлинский, Залесовский, Красногорский, Ребрихинский районы — по 1.