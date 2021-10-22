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Жизнь

Новый «рекорд». Более 400 новых случаев ковида подтвердилось за день в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 401 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 22 октября в оперштабе. Выздоровело 149 пациентов, умерло 24 человека.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 808 человек, 288 из них на ИВЛ.

В резерве осталось всего 375 коек.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 84 645 человек, в том числе 6397 детей. Выздоровели 60 972 человека. Умерли 6 023 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 106,
  • Бийск — 36,
  • Рубцовск — 28,
  • Алейск — 21,
  • Заринск — 12,
  • Белокуриха — 11,
  • Бийский, Егорьевский, Шипуновский районы — по 9 заболевших,
  • Табунский район — 8,
  • Зональный, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 7,
  • Камень-на-Оби, Яровое, Алейский, Волчихинский, Локтевский районы — по 6,
  • Змеиногорский, Калманский, Михайловский, Солонешенский, Хабарский районы — по 5,
  • Новоалтайск, Каменский, Солтонский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский районы — по 4,
  • Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Тальменский районы — по 3,
  • ЗАТО Сибирский, Славгород, Благовещенский, Быстроистокский, Косихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Первомайский, Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Целинный районы по — 2,
  • Бурлинский, Залесовский, Красногорский, Ребрихинский районы — по 1.
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