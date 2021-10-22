Новый «рекорд». Более 400 новых случаев ковида подтвердилось за день в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 401 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 22 октября в оперштабе. Выздоровело 149 пациентов, умерло 24 человека.

В тяжелом состоянии находятся 808 человек, 288 из них на ИВЛ.

В резерве осталось всего 375 коек.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 84 645 человек, в том числе 6397 детей. Выздоровели 60 972 человека. Умерли 6 023 пациента.

Новые случаи