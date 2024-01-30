Большая напряженная работа. Как в больницах утоляют кадровый голод и не только, рассказал глава алтайского минздрава

В больницах и поликлиниках Алтайского края в 11 раз снизилась динамика оттока средних медработников. А от кредитных задолженностей избавились 34 медорганизации. О проделанной работе отчитался министр здравоохранения Дмитрий Попов на правительственном часе.

Положительные цифры

Одно из главных достижений к 2024 году — удалось привлечь новых врачей и в разы сократить отток среднего медперсонала.

По словам министра, к началу этого года в краевом здравоохранении стало работать на 143 специалиста больше. Теперь общая численность врачей составляет 7799 человек.

А вот прибавления в ряды среднего медперсонала пока ожидать не стоит, уточняет Попов. Но власти смогли сократить его отток в 11 раз.

«По итогам 2023 года уровень укомплектованности врачами в медучреждениях края составил 79 %, а обеспеченность средним медицинским персоналом превысила 92%», — заявил глава минздрава.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Дорогу молодым

Дмитрий Попов отметил, что таким цифрам способствовала региональная кадровая политика. Например, молодых специалистов продолжают сопровождать наставники. Сегодня, по информации минздрава, наставничеством занимаются 685 медиков, за ними закреплено 540 молодых врачей и 435 средних медработников.

Дополнительно с начала 2023 года начала работать Служба сопровождения молодых специалистов при минздраве Барнаульского базового медицинского колледжа. Специалисты делятся опытом со студентами и оказывают им психологическую поддержку для адаптации на новом рабочем месте.

Ключевым мотиватором для молодых специалистов стала и финансовая поддержка. Врачи получают дополнительные выплаты в первые три года работы после выпуска из вуза. Участковым терапевтам и педиатрам полагается по 9 тыс. рублей ежемесячно, фельдшерам – по 6 тыс. рублей. Сейчас такие выплаты получают 216 участковых терапевтов, 66 участковых педиатров и 160 фельдшеров.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

В минздраве заявили, что, благодаря предпринятым мерам, удалось закрепить в отрасли до 95% молодых специалистов.

Ранее Дмитрий Попов отмечал, что большинство выплат введены для того, чтобы немного сократить разрыв в зарплатах между регионами СФО

«В Новосибирской области средняя зарплата врача может составлять 105 тыс. рублей, а в нашем регионе — 68 тыс. Чувствуете разницу?», — объяснил Дмитрий Попов.

При этом глава министерства отметил, что с прошлого года зарплаты медработников выросли на 13%. На сегодняшний день врач в среднем получает 68 тыс. рублей, средний медперсонал — 37 тыс. рублей, а младший — 34 тыс. рублей.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Вернуться к делу

Но не вся кадровая политика рассчитана только на молодых. В профессию смогли вернуться и те, кто уже успел уйти на пенсию.

31 неработающих медиков прошли профессиональную переподготовку и снова начали работать. Большая часть из них - это пенсионеры, которые решили освоить более легкую по условиям труда специальность. Также новую профессию получили неработающие молодые мамы после декрета, специалисты, утратившие допуск к медицинской деятельности, и выпускники медицинских колледжей.

Врачей в села

Частично решен вопрос с недостатком узкоспециализированных врачей в малонаселенных пунктах. Специалисты межрайонных медицинских центров стали получать выплаты за выездную работу. Врачи проводят консультативный прием пациентов центральных районных больниц, входящих в медицинский округ.

Всего за прошлый год осуществлено 44 выезда. Работали акушер-гинеколог, невролог, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог. Они осмотрели 1174 человека.

Напоминаем, что жителям малых сел приходится ездить в соседние районы, чтобы получить квалифицированную помощь. В 10 районах края проживает менее 10 тыс. человек, в 34 районах — меньше 20 тыс. Между тем нормативы одной ставки узкого специалиста рассчитаны именно на 20 тыс. человек. «Поэтому появление врача узкого профиля в малонаселенных пунктах крайне проблематично», — отмечает глава минздрава.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Судьба долгостроя

Помимо кадрового вопроса Попов озвучил планы по строительству. В том числе стала известна судьба долгостроя – туберкулезного диспансера в Новоалтайске. Его реконструкция началась в 2011 году, но так и не была завершена из-за выявленных дефектов конструкций здания. Сейчас работы на объекте возобновлены.

В краевом бюджете на это предусмотрено более 1,8 млрд рублей. По словам министра, строительные работы должны быть завершены не позднее 14 декабря 2025 года. Сам объект готов почти на 70%.

Всего же в 2024 году запланировано строительство 28 объектов в сельских районах – это фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Строительство еще четырех поликлиник началось и будет завершено в течение 2024-2025 годов.

ФАП в селе Кочки. http://zdravalt.ru/

Задача минздрава

Не менее важной победой стало снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. По итогам прошлого года она предварительно составляет 70 с половиной лет.

Уровень смертности приближается к доковидным временам. По данным ЗАГСа, за 2023 год умерло 30 312 человек. Это на 3 тыс. меньше, чем в позапрошлом году (в 2022-м году умерло 33 944 человек). И на 10 тыс. меньше, чем в 2021 году (43 704).

«Наша задача к 2030 году добиться исторического минимума смертности и сохранить жизни 9,5 тыс. человек», — заявил министр.

Однако рождаемость по-прежнему сильно отстает. За прошлый год в Алтайском крае родилось 16 661 детей, это на 1 тыс. меньше, чем в 2022 году. Сейчас на одну женщину приходится 1,3 ребенка, что говорит об отставании от плана демографического развития региона до 2025 года. Согласно ему, должно быть 1,8.

Младенец. Михаил Хаустов

По этой причине здравоохранение поставило перед собой цель улучшить демографическую ситуацию в крае. В первую очередь запланированы регулярные медицинские осмотры для будущих родителей в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Также минздрав собирается усилить работу женских консультаций, роддомов и других поликлинических подразделений, работающих с мамами.

Дополнительно будут приняты меры по профилактике и лечению патологий сердечно-сосудистого и онкологического профиля, а также алкоголь-ассоциированных заболеваний.

Свобода от «кредиторки»

Спросили депутаты и про уровень кредитной задолженности медицинских учреждений. На начало февраля прошлого года в крае просроченная «кредиторка» была у 36 медорганизаций.

Дмитрий Попов заявил, что министерство смогло найти эффективные решения этой проблемы. В 2024 году долги имеют только два медучреждения: Угловская ЦРБ и Барнаульский роддом № 1.

«В отрасли идет большая напряженная работа. Мы – депутаты видим и понимаем, что главная проблема – это недофинансирование здравоохранения. Пока, в силу разных обстоятельств, мы эту ситуацию переломить не в состоянии, но будем надеяться, что в результате дальнейшей нашей совместной работы, мы это сделаем», — отметил спикер краевого парламента Александр Романенко, подводя итоги правительственного часа.

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