Большая весенняя ярмарка доступной одежды стартует 1 мая

Социальный магазин Charity Market приглашает всех на ярмарку щедрости: взрослые вещи по 20 руб., детские — 10 руб. Помоги нам освободить склад и оплатить арендную плату в 30 тысяч рублей.

Наша акция направлена на тех, кто сейчас испытывает временные финансовые трудности, для тех, кто потерял работу и нуждается в одежде, для социальной поддержки горожан. Принципиальная позиция при оказании помощи от фонда «Облака» — это участие всех подопечных в разных учебных программах. Значит все подопечные фонда не только получают бесплатно еду и одежду, но и пытаются понять причину их несчастий, для их решения. Но многие не нуждаются в таких программах, им просто нужны вещи здесь и сейчас. Именно поэтому мы запускаем ярмарку, на которой каждый может приобрести вещи по символической цене в 10 и 20 рублей.

Мы разбираем склад и отдаем вещи в добрые руки. По фиксированной цене ярмарки вы можете купить как зимние куртки, так и весеннее пальто, обувь, платья, босоножки. Огромный ассортимент одежды разных размеров и фасонов. Если вы не заберете одежду, мы будем вынуждены ее отправить на утилизацию, мы этого не хотим, потому что вещи превосходные. Но у нас не остается другого выхода, потому что магазин уже занимает площадь одного выставочного зала, площадь склада и коридор торгового комплекса. А за каждую позицию нужно платить арену. Только за то, что мы храним в коридоре коробки, ежемесячно оплачивается 8 тысяч рублей. Помогите нам освободить склад.

Обычно мы помогает районам Алтайского края, отправляя одежду в социальные центры. Но из-за самоизоляции практически все центры не смогли приехать и забрать сформированные коробки с вещами. Поэтому мы их отдаем вам. На складе нет одежды, которую мы бы не одели сами или не предложили своим детям.

Цель нашей ярмарки собрать 30 тысяч рублей для оплаты арендной платы магазина. Во время изоляции продажи значительно упали, и нам приходится задерживать арендную плату.

Если магазин закроется , то фонд «Облака» не сможет реализовывать программы помощи малообеспеченным семьям.

то фонд «Облака» не сможет реализовывать программы помощи малообеспеченным семьям. Если магазин закроется , то малообеспеченные семьи не смогут одеть своих детей.

то малообеспеченные семьи не смогут одеть своих детей. Если магазин закроется , то горожане не смогут дать своим вещам вторую жизнь.

Charity Market работает при соблюдении всех рекомендаций ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекцией. Два раза в день в магазине проводится дезинфицирующая уборка, все вещи проходят обработку паром, сотрудники магазина работают в маске и с соблюдением социальной дистанции. Посещая магазин, покупатели должны находиться в маске. Если у вас ее нет, то мы обязательно ее вам предоставим.

Ярмарка продлится только три дня: с 1 по 3 мая 2020 г.

Условия участия: их нет — все без обмана и прозрачно. Приходите сами и приводите тех, кто в этом остро нуждается.

Цена на любую вещь со склада: взрослая — 20 руб., детская — 10 руб.

Также в магазине представлены базовые коллекции, на которые действует акция — «Все по 100».

Зайцева Елена